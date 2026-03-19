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tonali italiaGetty Images
Nino Caracciolo

L’Italia sorride, solo edema per Tonali: ci sarà per il playoff con l’Irlanda del Nord

Gli esami hanno scongiurato problemi seri per Tonali: solo un edema per il centrocampista del Newcastle che sarà così a disposizione di Gattuso per il playoff tra Italia e Irlanda del Nord

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Sospiro di sollievo per il Commissario tecnico della Nazionale Rino Gattuso e per tutto il popolo azzurro: Sandro Tonali sarà a disposizione per lasemifinale playoff contro l’Irlanda del Nord in programma il prossimo 26 marzo.

Nelle ultime ore infatti c’era molta apprensione per le condizioni del centrocampista del Newcastle, uscito anzitempo dalla gara di Champions League contro il Barcellona a causa di un problema fisico.

Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista azzurro hanno però scongiurato guai seri: Tonali infatti sarà regolarmente a disposizione per la chiamata dell’Italia.

  • L’ESITO DEGLI ESAMI

    La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Tonali ha scongiurato problemi seri, come invece inizialmente si temeva: il centrocampista azzurro ha riportato solo un edema.

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  • CI SARÀ CONTRO L’IRLANDA DEL NORD

    Sandro Tonali dunque, salvo colpi di scena dell’ultimo momento, potrà rispondere alla convocazione di Gattuso e sarà regolarmente a disposizione del CT in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord. Una sfida da dentro o fuori con vista sul prossimo Mondiale.

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  • COME LO GESTIRÀ IL NEWCASTLE?

    Tonali, come detto, ha riportato solamente un edema ma ovviamente non può essere al meglio della condizione: resta adesso da capire come il Newcastle lo gestirà. Nel prossimo weekend la formazione inglese sarà impegnata nel derby di Premier contro il Sunderland e Tonali è una dei punti di forza della sua squadra.

  • COLONNA AZZURRA

    Il recupero di Tonali è davvero importante per l’Italia: il centrocampista infatti è una delle colonne della rosa di Gattuso. Le sue qualità tecniche e la sua personalità rappresentano infatti uno dei punti di forzi di una Nazionale che non può assolutamente fallire l’appuntamento con il Mondiale.

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