L’Italia sorride, solo edema per Tonali: ci sarà per il playoff con l’Irlanda del Nord

Sospiro di sollievo per il Commissario tecnico della Nazionale Rino Gattuso e per tutto il popolo azzurro: Sandro Tonali sarà a disposizione per lasemifinale playoff contro l’Irlanda del Nord in programma il prossimo 26 marzo.
Nelle ultime ore infatti c’era molta apprensione per le condizioni del centrocampista del Newcastle, uscito anzitempo dalla gara di Champions League contro il Barcellona a causa di un problema fisico.
Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista azzurro hanno però scongiurato guai seri: Tonali infatti sarà regolarmente a disposizione per la chiamata dell’Italia.