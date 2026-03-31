L'Italia si gioca il pass per i Mondiali in Bosnia: anche il presidente della UEFA presente a Zenica

Una partita da dentro o fuori, una delle più importanti in assoluto della storia recente della Nazionale Azzurra.
L'Italia questa sera affronterà la Bosnia-Erzegovina nella finale dei playoff che stabilirà quale delle due rappresentative prenderà parte ai prossimi Mondiali.
Una gara dal peso specifico elevatissimo, che sta attirando grande interesse anche a livello internazionale.
Tra coloro che hanno deciso di non mancare allo stadio Bilino Polje, anche il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che ha raggiunto Zenica a poche ore dal calcio d'inizio.