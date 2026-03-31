L'Italia si gioca il pass per i Mondiali in Bosnia: anche il presidente della UEFA presente a Zenica

Tra coloro che hanno preso parte alla marcia di avvicinamento alla sfida di Zenica, anche una leggenda dello sport mondiale come Novak Djokovic.

Il tennista serbo, il cui arrivo in Bosnia era stato annunciato già nella giornata di lunedì, è stato tra gli ospiti del pranzo al quale hanno preso parte i vertici Federali della FSBiH e della FIGC.









"Il presidente della Federazione calcistica della Bosnia-Erzegovina, Vico Zeljkovic, ha incontrato oggi a pranzo il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che si trova in Bosnia-Erzegovina per la finale dei play-off per i Mondiali.

Oltre a loro, erano presenti anche i vicesegretari generali della UEFA Zoran Lakovic e Giorgio Marchetti, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, e uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, il tennista Novak Đokovic. In questa occasione, sono stati scambiati anche dei doni.

La presenza del presidente della UEFA conferma ancora una volta l'importanza della prossima partita tra Bosnia-Erzegovina e Italia, in programma questa sera a Zenica".