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CeferinGetty Images
Leonardo Gualano

L'Italia si gioca il pass per i Mondiali in Bosnia: anche il presidente della UEFA presente a Zenica

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

Il presidente della UEFA, Ceferin, assisterà questa sera a Bosnia-Italia: presente sugli spalti anche la leggenda del tennis Nole Djokovic.

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Una partita da dentro o fuori, una delle più importanti in assoluto della storia recente della Nazionale Azzurra.

L'Italia questa sera affronterà la Bosnia-Erzegovina nella finale dei playoff che stabilirà quale delle due rappresentative prenderà parte ai prossimi Mondiali.

Una gara dal peso specifico elevatissimo, che sta attirando grande interesse anche a livello internazionale.

Tra coloro che hanno deciso di non mancare allo stadio Bilino Polje, anche il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che ha raggiunto Zenica a poche ore dal calcio d'inizio.

  • ANCHE CEFERIN A ZENICA

    Tra i circa 9000 spettatori che prenderanno posto sugli spalti del Bilino Polje ci sarà dunque anche Aleksander Ceferin che, poche ore prima dell'inizio della partita, è stato accolto dai vertici della Federazione calcistica bosniaca.

    A confermarlo è stata la stessa FSBiH, attraverso un post pubblicato sui propri profili social.



    "Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, è arrivato in Bosnia-Erzegovina, dove assisterà alla finale dei playoff Mondiali.

    E' stato accolto a all'aeroporto di Sarajevo dal presidente della Federazione calcistica bosniaca, Vico Zeljkovic.

    Oltre a Ceferin, sono arrivati nel nostro Paese anche i vice segretari generali della UEFA, Zoran Lakovic e Giorgio Marchetti.

    La grande sfida del Bilino Polje si avvicina".

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  • IL PRANZO CON GRAVINA

    Nel corso della giornata, si è tenuto un pranzo al quale hanno preso parte lo stesso Ceferin ed il presidente della Federazione calcistica bosniaca.

    A rappresentare l'Italia il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

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  • Tra coloro che hanno preso parte alla marcia di avvicinamento alla sfida di Zenica, anche una leggenda dello sport mondiale come Novak Djokovic.

    Il tennista serbo, il cui arrivo in Bosnia era stato annunciato già nella giornata di lunedì, è stato tra gli ospiti del pranzo al quale hanno preso parte i vertici Federali della FSBiH e della FIGC.



    "Il presidente della Federazione calcistica della Bosnia-Erzegovina, Vico Zeljkovic, ha incontrato oggi a pranzo il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che si trova in Bosnia-Erzegovina per la finale dei play-off per i Mondiali.

    Oltre a loro, erano presenti anche i vicesegretari generali della UEFA Zoran Lakovic e Giorgio Marchetti, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, e uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, il tennista Novak Đokovic. In questa occasione, sono stati scambiati anche dei doni.

    La presenza del presidente della UEFA conferma ancora una volta l'importanza della prossima partita tra Bosnia-Erzegovina e Italia, in programma questa sera a Zenica".

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