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Comotto ItalyGetty Images
Lelio Donato

L'Italia più giovane vince, successi per le Under azzurre: a segno anche Idrissou dell'Inter e Arena della Roma

European Championship U19 Qualification
Italia U19 vs Scozia U19
Italia U19
Scozia U19

L'Under 19 di Bollini vince 3-0 contro l'Ungheria, a segno anche Comotto, centrocampista di proprietà del Milan. Nell'Under 18 invece brilla Arena della Roma.

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In attesa di vedere se l'Italia di Gattuso riuscirà a qualificarsi per i Mondiali 2026, c'è già un azzurro che vince.

Sia l'Under 19 che l'Under 18 infatti hanno ottenuto due importanti successi nel loro cammino verso i rispettivi obiettivi.

Tra i protagonisti anche alcuni giocatori che militano in Serie A come Arena, giovane attaccante lanciato da Gasperini alla Roma.

  • LA DOPPIETTA DI IDRISSOU DELL'INTER PRIMAVERA

    Nella vittoria ottenuta dalla selezione azzurra Under 19 allenata dal Ct Bollini brilla Jamal Idrissou.

    Il giovane attaccante, che gioca nella formazione Primavera dell'Inter, ha realizzato una doppietta contro l'Ungheria.

    Mentre l'ultimo goal dell'Italia Under 19 è stata siglata da Christian Comotto dello Spezia, ma il cui cartellino è di proprietà del Milan.

    Bollini al termine della gara ha ricordato come alcuni dei suoi ex giocatori oggi siano saliti nella nazionale maggiore che si gioca i Mondiali contro l'Irlanda del Nordo: "Oggi ho fatto vedere due foto ai ragazzi, di Pisilli e Pio Esposito: due anni e mezzo fa erano nel gruppo dell’Under 19 e vinsero l’Europeo, hanno fatto un grande percorso".

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  • ARENA SEGNA CON L'UNDER 18

    Convincente vittoria anche per l'Italia Under 18, che ha battuto la Scozia a domicilio.

    Il primo goal della gara è stato realizzato da Dauda Amihere Iddrisa, difensore che gioca in Inghilterra nel West Bromwich Albion.

    In avvio di ripresa Thomas Campaniello, attaccante dell'Empoli, ha firmato il raddoppio. Mentre a chiudere i conti è stato come detto Antonio Arena, bomber classe 2009 che ha già debuttato in Serie A con la Roma.

    Soddisfatto al termine della gara il Ct Favo: "È stata una buona gara anche se nei primi quarantacinque minuti abbiamo fatto fatica a sbloccarla a causa del blocco basso dei nostri avversari. Per fortuna, nel recupero del primo tempo siamo riusciti a trovare il goal, mettendo in pratica quanto provato in allenamento. Nella ripresa, con il vantaggio, è stato tutto più semplice, perché gli avversari sono stati costretti a sbilanciarsi, concedendoci maggiori spazi".

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