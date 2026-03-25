L'Italia più giovane vince, successi per le Under azzurre: a segno anche Idrissou dell'Inter e Arena della Roma

Convincente vittoria anche per l'Italia Under 18, che ha battuto la Scozia a domicilio.

Il primo goal della gara è stato realizzato da Dauda Amihere Iddrisa, difensore che gioca in Inghilterra nel West Bromwich Albion.

In avvio di ripresa Thomas Campaniello, attaccante dell'Empoli, ha firmato il raddoppio. Mentre a chiudere i conti è stato come detto Antonio Arena, bomber classe 2009 che ha già debuttato in Serie A con la Roma.

Soddisfatto al termine della gara il Ct Favo: "È stata una buona gara anche se nei primi quarantacinque minuti abbiamo fatto fatica a sbloccarla a causa del blocco basso dei nostri avversari. Per fortuna, nel recupero del primo tempo siamo riusciti a trovare il goal, mettendo in pratica quanto provato in allenamento. Nella ripresa, con il vantaggio, è stato tutto più semplice, perché gli avversari sono stati costretti a sbilanciarsi, concedendoci maggiori spazi".