L'Inter ufficializza Stones ma Romero può arrivare lo stesso: l'offerta dei nerazzurri al Tottenham e cosa manca per chiudere

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La strategia dell'Inter sul mercato ormai è chiara: priorità alla difesa.
Dopo aver cercato per settimane il sostituto di Denzel Dumfries, i nerazzurri hanno deciso di concentrarsi sul reparto arretrato dove potrebbero piazzare addirittura un doppio colpo.
Il direttore sportivo Piero Ausilio, infatti, qualche giorno fa confermato il forte interesse dell'Inter per Cristian Romero. E l'accordo di massima col Tottenham sarebbe stato raggiunto.
Il tutto nonostante i nerazzurri abbiano già ingaggiato John Stones. Il centrale inglese, svincolato dopo la fine del suo rapporto col Manchester City, rappresentava una classica occasione a parametro zero che Marotta ha prontamente colto.
Ma cosa può succedere? Stones e Romero sono alternativi o possono arrivare insieme all'Inter?