L'Inter ufficializza Stones ma Romero può arrivare lo stesso: l'offerta dei nerazzurri al Tottenham e cosa manca per chiudere

I punti fermi dell'Inter in difesa oggi sono

Bisseck (vicino al rinnovo), Akanji e Bastoni. Quest'ultimo nonostante le tante voci non è mai stato messo sul mercato dalla società, ma se dovesse arrivare un'offerta verrebbe valutata.

Mentre le uniche alternative, dopo gli addii a parametro zero di Darmian, Acerbi e de Vrij, sono sono rappresentate da Pavard e Carlos Augusto, col primo non ancora sicuro di restare dopo l'ultima stagione in prestito al Marsiglia.

Ausilio in tal senso non si è sbilanciato sul futuro del francese che sta cercando di riconquistare la fiducia di Chivu e dei compagni.

"Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti, ripeto siamo all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno" ha dichiarato il direttore sportivo dell'Inter.

Inter che intanto ha accolto Stones, aspettando Romero?