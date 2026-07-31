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RomeroGetty Images
Lelio Donato

L'Inter ufficializza Stones ma Romero può arrivare lo stesso: l'offerta dei nerazzurri al Tottenham e cosa manca per chiudere

Calciomercato
Inter

Dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Stones a parametro zero, l'Inter non ha mollato Cristian Romero che era il principale obiettivo per rinforzare la difesa. L'accordo col Tottenham sarebbe vicino, manca quello con l'argentino.

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La strategia dell'Inter sul mercato ormai è chiara: priorità alla difesa.

Dopo aver cercato per settimane il sostituto di Denzel Dumfries, i nerazzurri hanno deciso di concentrarsi sul reparto arretrato dove potrebbero piazzare addirittura un doppio colpo.

Il direttore sportivo Piero Ausilio, infatti, qualche giorno fa confermato il forte interesse dell'Inter per Cristian Romero. E l'accordo di massima col Tottenham sarebbe stato raggiunto.

Il tutto nonostante i nerazzurri abbiano già ingaggiato John Stones. Il centrale inglese, svincolato dopo la fine del suo rapporto col Manchester City, rappresentava una classica occasione a parametro zero che Marotta ha prontamente colto.

Ma cosa può succedere? Stones e Romero sono alternativi o possono arrivare insieme all'Inter?

  • STONES ALL'INTER: UFFICIALE

    Il futuro di John Stones sarà in Serie A.

    Il difensore inglese, svincolato dopo dieci anni ricchi di successi col Manchester City, ha firmato un biennale da 4 milioni di euro netti a stagione.

    Stones ha 32 anni ed è reduce da una stagione in cui ha dovuto combattere con parecchi problemi fisici. Solo nove le presenze per lui nell'ultima Premier League.

    Ma durante i Mondiali ha mostrato una buona condizione che ha evidentemente convinto l'Inter ad affondare il colpo.

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  • COSA MANCA PER ROMERO ALL'INTER

    Il principale obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa era Cristian Romero.

    A confermare l'interesse nerazzurro è stato il direttore sportivo Piero Ausilio durante un evento in Calabria ai microfoni di 'Sky Sport': "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo".

    Il difensore argentino ha rotto con l'ambiente del Tottenham e in Serie A ha già fatto bene prima al Genoa e poi all'Atalanta, che lo aveva ceduto agli Spurs.

    L'Inter avrebbe raggiunto un accordo di massima col Tottenham sul prezzo del cartellino. Il nodo principale sarebbe l'ingaggio richiesto dall'argentino, ovvero 8 milioni di euro netti a stagione.

    Una richiesta dietro cui si potrebbe nascondere la voglia del giocatore di aspettare l'Atletico Madrid, dove Simeone lo accoglierebbe a braccia aperte.

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  • STONES E ROMERO POSSONO ARRIVARE INSIEME?

    Ma l'ingaggio di Stones a parametro zero esclude l'acquisto di Romero?

    L'inglese era svincolato dunque i nerazzurri non hanno pagato il suo cartellino ma l'ingaggio da 4 milioni netti a stagione richiede comunque un investimento importante.

    Acquistare Romero invece costerebbe tra i 40 e i 50 milioni di euro a cui aggiungere ovviamente lo stipendio richiesto dall'argentino che, come detto sopra, è molto alto. Troppo attualmente per l'Inter.

    A livello economico, insomma, il doppio colpo Stones-Romero all'Inter sembra difficile. Ma non del tutto da escludere dato che numericamente Chivu ha bisogno di rinforzi in difesa, specie se dovesse partire anche Pavard.

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  • LA SITUAZIONE IN DIFESA

    I punti fermi dell'Inter in difesa oggi sono

    Bisseck (vicino al rinnovo), Akanji e Bastoni. Quest'ultimo nonostante le tante voci non è mai stato messo sul mercato dalla società, ma se dovesse arrivare un'offerta verrebbe valutata.

    Mentre le uniche alternative, dopo gli addii a parametro zero di Darmian, Acerbi e de Vrij, sono sono rappresentate da Pavard e Carlos Augusto, col primo non ancora sicuro di restare dopo l'ultima stagione in prestito al Marsiglia.

    Ausilio in tal senso non si è sbilanciato sul futuro del francese che sta cercando di riconquistare la fiducia di Chivu e dei compagni.

    "Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti, ripeto siamo all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno" ha dichiarato il direttore sportivo dell'Inter.

    Inter che intanto ha accolto Stones, aspettando Romero?

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