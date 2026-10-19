Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta

L'infortunio di Alisson Santos è una ricaduta: stop lungo, quando torna e i tempi di recupero

Serie A
Napoli

Quando torna Alisson Santos dopo il nuovo infortunio subito contro il Venezia. Per il brasiliano si tratta di una ricaduta.

Pubblicità

Rientrato proprio contro il Venezia dopo l'ultimo infortunio, Alisson Santos si ferma ancora per lo stesso identico problema.

Una pessima notizia per il Napoli che lo perde nuovamente proprio in un periodo così pieno di partite.

  • LO STESSO INFORTUNIO

    Il comunicato del Napoli non lascia spazio ai dubbi, Alisson Santos si è fatto male allo stesso muscolo infortunato un mese prima.

    "Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro".



  • STOP ANCORA PIU' LUNGO

    L'ultima volta era mancato un mese, stavolta rischia di rimanere fuori addirittura per più tempo considerata la lesione di medio grado.

    Di sicuro non ci sarà fino alla sosta, poi verrà valutato attentamente e rimesso in campo evitando qualsiasi tipo di rischio, per evitare ennesime ricadute.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTE PARTITE SALTA

    Bodo, Roma, Monza, Juventus, Porto e Lazio sicuramente.

    Una serie di partite importantissime per il futuro del Napoli sia in campionato che in Champions. Ma anche per il futuro di Allegri.

    Alisson proverà a recuperare per il match del prossimo 21 novembre al Maradona contro il Torino o più probabilmente tra Manchester City e Sassuolo nei giorni successivi.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
NAP

NAP

Champions League

20 ott 2026

BOD

BOD