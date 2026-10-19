L'infortunio di Alisson Santos è una ricaduta: stop lungo, quando torna e i tempi di recupero

Rientrato proprio contro il Venezia dopo l'ultimo infortunio, Alisson Santos si ferma ancora per lo stesso identico problema.
Una pessima notizia per il Napoli che lo perde nuovamente proprio in un periodo così pieno di partite.
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Rientrato proprio contro il Venezia dopo l'ultimo infortunio, Alisson Santos si ferma ancora per lo stesso identico problema.
Una pessima notizia per il Napoli che lo perde nuovamente proprio in un periodo così pieno di partite.
Il comunicato del Napoli non lascia spazio ai dubbi, Alisson Santos si è fatto male allo stesso muscolo infortunato un mese prima.
"Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro".
L'ultima volta era mancato un mese, stavolta rischia di rimanere fuori addirittura per più tempo considerata la lesione di medio grado.
Di sicuro non ci sarà fino alla sosta, poi verrà valutato attentamente e rimesso in campo evitando qualsiasi tipo di rischio, per evitare ennesime ricadute.
Bodo, Roma, Monza, Juventus, Porto e Lazio sicuramente.
Una serie di partite importantissime per il futuro del Napoli sia in campionato che in Champions. Ma anche per il futuro di Allegri.
Alisson proverà a recuperare per il match del prossimo 21 novembre al Maradona contro il Torino o più probabilmente tra Manchester City e Sassuolo nei giorni successivi.
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