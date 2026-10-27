L'Inghilterra e le sue coppe ci regalano spesso storie assurde, irripetibili. Come quella del Fleetwood Town, club di quarta serie, che è riuscito nell'incredibile impresa di buttare fuori l'Arsenal dalla Carabao Cup.
L'incredibile impresa del piccolo Fleetwood: elimina l'Arsenal dalla Carabao Cup
83 POSIZIONI DI DIFFERENZA
L'Arsenal è attualmente secondo in Premier League, il Fleetwood si trova invece al 18° in League Two, il quarto livello del calcio inglese, praticamente la nostra Serie C, visto che si tratta comunque di professionisti.
Eppure in campo tutta questa enorme differenza non si è vista. I padroni di casa - che giocano all'Highbury Stadium, nome che ai tifosi dell'Arsenal non può passare inosservato - la sbloccano dopo 21 minuti, poi i Gunners la pareggiano al 50' con Gyokeres, ma rimangono uno in meno per il rosso al giovanissimo Dowman.
Al termine dei 90 minuti si va direttamente ai calci di rigore, come da regolamento della competizione: il Fleetwood fa 5 su 5, mentre l'Arsenal viene condannato dall'errore di Bruno Guimaraes.
UNA CITTA' DI 26 MILA ABITANTI, CHE HA VISTO CRESCERE VARDY
Squadra dell'omonima cittadina di appena 26 mila abitanti, il Fleetwood si è spinto al massimo in terza divisione nella sua storia.
Nel 1997 è stato rifondato e tra il 2004 e il 2014 ha conquistato nove promozioni in dieci anni, stabilendosi con discreti risultati nel calcio professionistico inglese.
Nel 2011-2012 ha vinto la National League (l'equivalente della nostra Serie D) grazie ai 31 goal di un certo Jamie Vardy (sì, proprio lui) che proprio dal Fleetwood ha visto nascere la sua carriera che lo ha portato a scrivere la storia del Leicester in Premier League.
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