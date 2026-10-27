L'incredibile impresa del piccolo Fleetwood: elimina l'Arsenal dalla Carabao Cup

Squadra dell'omonima cittadina di appena 26 mila abitanti, il Fleetwood si è spinto al massimo in terza divisione nella sua storia.

Nel 1997 è stato rifondato e tra il 2004 e il 2014 ha conquistato nove promozioni in dieci anni, stabilendosi con discreti risultati nel calcio professionistico inglese.

Nel 2011-2012 ha vinto la National League (l'equivalente della nostra Serie D) grazie ai 31 goal di un certo Jamie Vardy (sì, proprio lui) che proprio dal Fleetwood ha visto nascere la sua carriera che lo ha portato a scrivere la storia del Leicester in Premier League.