Andrea Ajello

L'impresa dell'Italia del baseball guidata dallo juventino Francisco Cervelli: battuti Stati Uniti e Messico, è ai quarti

L'Italia continua a sognare nel World Baseball Classic: dopo la straordinaria vittoria sugli Stati Uniti gli azzurri si ripetono anche il Messico. Il coach: "Io tifoso della Juventus fino alla morte".

In attesa dell'Italia di calcio che affronterà i playoff per qualificarsi al Mondiale, c'è una squadra azzurra che sta stupendo tutti, ovvero la Nazionale italiana di Baseball. 

Impegnata al World Baseball Classic, l'Italia è riuscita a superare nel girone sia gli Stati Uniti che il Messico centrando così la qualificazione ai quarti di finale. 

A guidare la squadra azzurra in questo percorso sorprendente è Francisco Cervelli, venezuelano ma naturalizzato italiano che ha rivelato di essere un grande tifoso di calcio e in particolare della Juventus. 

  • L'INCREDIBILE VITTORIA CON GLI STATI UNITI E LA CONFERMA CON IL MESSICO

    L’Italia prima di battere il Messico questa notte ha conquistato una grande vittoria contro gli Stati Uniti, imponendosi 8-6 sul campo della nazionale americana. Per gli azzurri si tratta del quinto successo nella storia contro gli USA - l’ultimo risaliva al 2007 - ma è il primo ottenuto contro una selezione statunitense completa, con la presenza dei migliori giocatori.

    Gli azzurri hanno iniziato nel migliore dei modi, andando in vantaggio 8-0; poi gli Stati Uniti Stati Uniti, hanno provato a riaprire la partita riducendo progressivamente lo svantaggio. Nonostante il tentativo di rimonta, però, gli americani non sono riusciti a completarla. Il risultato finale premia così gli azzurri, che dopo questa impresa hanno iniziato davvero a sognare in grande. 

    La conferma per l'Italia è arrivata contro il Messico, altra Nazionale sulla carta superiore. La squadra di Cervelli è riuscita a vincere nettamente per 9-1, chiudendo il girone al primo posto e accedendo ai quarti. 

  • CERVELLI, L'ALLENATORE DELL'ITALIA LEGATO ALLA JUVE: "TIFOSO PER TUTTA LA VITA"

    Uno degli artefici di questo capolavoro azzurro è ovviamente Francisco Cervelli, l'allenatore della Nazionale italiana nonché ex giocatore di Baseball. 

    Il quarantenne, di origini venezuelane ma naturalizzato italiano, si è goduto l'ultimo successo: "Spettacolare, abbiamo vinto il girone, ma adesso viene la parte più difficile. Quando si va avanti tutta la strategia si complica, ma siamo pronti per affrontarlo". 

    Cervelli dopo la vittoria sugli Stati Uniti ha avuto modo di esprimere anche la passione per il calcio rivelando di essere un grande tifoso della Juventus. Alla domanda su quale squadra sostenesse in Serie A, ha risposto:"La Juventus per tutta la vita. Sarò un tifoso della Juve fino alla morte". Un amore che non ha mai nascosto; in passato infatti l'allenatore degli azzurri ha  postato parecchio tempo fa varie foto in cui indossava la maglia della Juventus. E nel 2010 ebbe modo di visitare l'Allianz Stadium scattando una foto con Alessandro Del Piero. 

  • OSTACOLO PORTO RICO PER SOGNARE ANCORA

    Gli azzurri hanno dimostrato la loro forza vincendo il girone a punteggio pieno e quindi adesso ambiscono ad arrivare fino in fondo. 

    Il prossimo ostacolo dell'Italia sarà il Porto Rico; la sfida è in programma sabato alle ore 20, in palio c'è l'accesso alla semifinale del World Baseball Classic, un traguardo che sembrava impossibile ad inizio torneo e che invece ora è diventato un obiettivo concreto. 

