L'impresa dell'Italia del baseball guidata dallo juventino Francisco Cervelli: battuti Stati Uniti e Messico, è ai quarti

In attesa dell'Italia di calcio che affronterà i playoff per qualificarsi al Mondiale, c'è una squadra azzurra che sta stupendo tutti, ovvero la Nazionale italiana di Baseball.
Impegnata al World Baseball Classic, l'Italia è riuscita a superare nel girone sia gli Stati Uniti che il Messico centrando così la qualificazione ai quarti di finale.
A guidare la squadra azzurra in questo percorso sorprendente è Francisco Cervelli, venezuelano ma naturalizzato italiano che ha rivelato di essere un grande tifoso di calcio e in particolare della Juventus.