L'impresa dell'Italia del baseball guidata dallo juventino Francisco Cervelli: battuti Stati Uniti e Messico, è ai quarti

Uno degli artefici di questo capolavoro azzurro è ovviamente Francisco Cervelli, l'allenatore della Nazionale italiana nonché ex giocatore di Baseball.

Il quarantenne, di origini venezuelane ma naturalizzato italiano, si è goduto l'ultimo successo: "Spettacolare, abbiamo vinto il girone, ma adesso viene la parte più difficile. Quando si va avanti tutta la strategia si complica, ma siamo pronti per affrontarlo".

Cervelli dopo la vittoria sugli Stati Uniti ha avuto modo di esprimere anche la passione per il calcio rivelando di essere un grande tifoso della Juventus. Alla domanda su quale squadra sostenesse in Serie A, ha risposto: "La Juventus per tutta la vita. Sarò un tifoso della Juve fino alla morte". Un amore che non ha mai nascosto; in passato infatti l'allenatore degli azzurri ha postato parecchio tempo fa varie foto in cui indossava la maglia della Juventus. E nel 2010 ebbe modo di visitare l'Allianz Stadium scattando una foto con Alessandro Del Piero.