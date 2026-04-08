L'agente di Thiago Motta svela: "Alla Juventus non tutti gradivano la sua presenza"

Thiago Motta non allena ormai da più di un anno, da quando cioè la Juventus lo ha esonerato ponendo fine a un teorico progetto a medio-lungo termine. E da allora non è più tornato in panchina, nonostante qualche proposta ricevuta.

Perché a Torino non è andata come l'allenatore italo-brasiliano avrebbe sperato? Lo ha spiegato l'agente di Motta, Dario Canovi, intervenuto a Radio Tutto Napoli: soprattutto per il legame dell'ambiente con Massimiliano Allegri e perché "non tutti gradivano la sua presenza".

Non solo: Canovi ha commentato anche le voci che recentemente lo hanno accostato al Napoli in vista della prossima stagione, nel caso il collega Antonio Conte non dovesse continuare sulla panchina azzurra. Voci che, secondo l'agente, sono prive di fondamento.