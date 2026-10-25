Al momento dunque le gerarchie dell'attacco dell'Atalanta sono queste: Krstovic è il titolare e Scamacca la sua immediata riserva. Una pessima notizia per l'ex centravanti del Sassuolo anche in vista delle convocazioni azzurre di novembre per la Nations League.

Scamacca è in realtà partito dall'inizio a metà settimana, in casa dell'Ajax, per la terza giornata di Conference League. Ma non è riuscito a incidere, lasciando il posto proprio a Krstovic nel secondo tempo.

Le gerarchie in questione non sono naturalmente definitive, visto che si tratta di due attaccanti in grado di vestire la 9 dell'Atalanta. Ma intanto Scamacca è costretto a risalire la china, perché il collega sta continuando a segnare.