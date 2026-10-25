L'Atalanta non ha battuto nemmeno il Frosinone dopo aver già perso contro Milan e Ajax nell'ultima settimana, facendosi fermare su un pirotecnico 4-4 dal Frosinone. Ma il grande protagonista è stato il suo attaccante.
No, non stiamo parlando di Gianluca Scamacca, ma di quello che inizialmente sembrava dover essere la sua alternativa, ovvero Nikola Krstovic.
Nelle ultime giornate di campionato invece la punta montenegrina ha di fatto superato nelle gerarchie il compagno di squadra. E lo ha fatto a suon di goal.
Tanto che Maurizio Sarri al momento preferisce puntare su Krstovic piuttosto che schierare Scamacca. Ma sarà una scelta definitiva?
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