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Atalanta BC v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Krstovic è la luce nel buio dell'Atalanta: il dualismo con Scamacca e le gerarchie di Sarri per l'attacco

Serie A
Atalanta
Atalanta vs Frosinone
Frosinone

L'attaccante montenegrino partiva leggermente dietro rispetto a Scamacca nelle gerarchie di Sarri, ma sta ribaltando tutto segnando a raffica. Krstovic ha giocato sempre titolare nelle ultime quattro di campionato.

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L'Atalanta non ha battuto nemmeno il Frosinone dopo aver già perso contro Milan e Ajax nell'ultima settimana, facendosi fermare su un pirotecnico 4-4 dal Frosinone. Ma il grande protagonista è stato il suo attaccante.

No, non stiamo parlando di Gianluca Scamacca, ma di quello che inizialmente sembrava dover essere la sua alternativa, ovvero Nikola Krstovic.

Nelle ultime giornate di campionato invece la punta montenegrina ha di fatto superato nelle gerarchie il compagno di squadra. E lo ha fatto a suon di goal.

Tanto che Maurizio Sarri al momento preferisce puntare su Krstovic piuttosto che schierare Scamacca. Ma sarà una scelta definitiva?


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  • SECONDA DOPPIETTA IN TRE PARTITE E UN ASSIST

    Come dicevamo, le nuove gerarchie dell'Atalanta in attacco sono dettate principalmente dai numeri. E quelli di Krstovic sono impressionati.

    Il montenegrino contro il Frosinone ha realizzato una doppietta, la seconda nelle ultime tre giornate di campionato: ha firmato prima il goal del momentaneo 1-1, segnando poi anche la rete del 3-2 al termine del primo tempo.

    Come se non bastasse, in avvio di ripresa, l'attaccante ha fornito un assist delizioso a Elmas per il 4-3 dell'Atalanta dopo il momentaneo pareggio del Frosinone.

  • SEMPRE TITOLARE NELLE ULTIME QUATTRO

    All'inizio della stagione, come detto sopra, Krstovic sembrava partire leggermente dietro rispetto a Scamacca.

    Nelle prime quattro gare dell'Atalanta in campionato infatti il montenegrino aveva sempre iniziato dalla panchina pur trovando subito il goal contro il Sassuolo.

    Dalla trasferta di Torino contro la Juventus, invece, Krstovic si è preso il posto al centro dell'attacco giocando titolare le ultime quattro partite.

    E nelle ultime tre sono arrivati addirittura cinque goal e due assist. Numeri davvero impressionanti che legittimano la scelta di Sarri.

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  • COME STA SCAMACCA

    A fare da contraltare all'esplosione di Krstovic è l'attuale momento di Scamacca, che non ha iniziato benissimo questa stagione ed ha finito così col perdere il suo posto da titolare.

    Per lui finora solo un goal segnato in campionato, peraltro ininfluente, visto che l'Atalanta ha comunque perso la trasferta di Cagliari.

    Scamacca ha giocato sempre titolare invece in Conference League, dove ha trovato la via della rete contro il Pafos nella prima giornata.

    In totale sono tre i goal segnati da Scamacca in dieci presenze stagionali.

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  • LE GERARCHIE DI SARRI

    Al momento dunque le gerarchie dell'attacco dell'Atalanta sono queste: Krstovic è il titolare e Scamacca la sua immediata riserva. Una pessima notizia per l'ex centravanti del Sassuolo anche in vista delle convocazioni azzurre di novembre per la Nations League.

    Scamacca è in realtà partito dall'inizio a metà settimana, in casa dell'Ajax, per la terza giornata di Conference League. Ma non è riuscito a incidere, lasciando il posto proprio a Krstovic nel secondo tempo.

    Le gerarchie in questione non sono naturalmente definitive, visto che si tratta di due attaccanti in grado di vestire la 9 dell'Atalanta. Ma intanto Scamacca è costretto a risalire la china, perché il collega sta continuando a segnare.

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