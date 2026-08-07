Koopmeiners esubero difficile da piazzare sul mercato: cosa può succedere e la nuova idea della Juventus per il futuro dell'olandese

Dopo due stagioni a dir poco deludenti il valore di Koopmeiners è ovviamente crollato, nonostante sia rimasto nel giro della nazionale olandese.

L'ex Atalanta di fatto è fuori dal nuovo progetto tecnico e la Juventus vorrebbe cederlo, possibilmente a titolo definitivo. Ma per farlo serve un'offerta importante che non è arrivata. E difficilmente arriverà.

Il costo residuo di Koopmeiners a bilancio infatti ammonta ancora a 31 milioni di euro. Dunque è questa la cifra necessaria per cedere l'olandese senza incorrere in una minusvalenza.

La sensazione è che una soluzione possa essere quella del prestito, magari con diritto di riscatto fissato a 20-25 milioni di euro, ovvero il costo che avrà Koopmeiners tra dodici mesi.