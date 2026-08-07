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Teun KoopmeinersGetty
Lelio Donato

Koopmeiners esubero difficile da piazzare sul mercato: cosa può succedere e la nuova idea della Juventus per il futuro dell'olandese

Calciomercato
Juventus

L'olandese è ormai fuori dal progetto alla Juventus ma ha un costo a bilancio ancora troppo alto per pensare ad una cessione definitiva. Dove può andare Koopmeiners e cosa può succedere da qui a fine mercato.

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Gli esuberi da piazzare alla Juventus sono ancora tanti ma uno dei casi più delicati ha sicuramente un nome e un cognome: Teun Koopmeiners.

L'olandese, sbarcato a Torino due anni fa dopo un lungo tira e molla con l'Atalanta, in bianconero non si è mai ambientato.

I vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina della Juventus gli hanno concesso molto spazio, cambiandogli ruolo anche molto (forse troppo) spesso.

Ma le prestazioni dell'olandese sono quasi sempre state a dir poco deludenti, specie considerato l'investimento compiuto per acquistarlo.

Ecco perché oggi piazzare Koopmeiners sul mercato per la Juventus resta un'impresa ardua ma necessaria per liberare risorse.

  • UN INVESTIMENTO SBAGLIATO

    Koopmeiners viene annunciato ufficialmente come nuovo giocatore della Juventus il 28 agosto 2024.

    La società bianconera pur di regalare il centrocampista olandese a Thiago Motta versa all'Atalanta 51,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 3,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 6 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

    Un investimento importante per un elemento che dovrebbe diventare fondamentale nello scacchiere della Vecchia Signora. Ma che si rivelerà profondamente sbagliato sotto tutti i punti di vista.

    Koopmeiners alla Juventus non ha mai trovato il suo posto. Letteralmente. Un po' mediano, un po' mezzala, un po' esterno, un po' trequartista e infine addirittura difensori. Risultati? Scarsi.

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  • LA VIA D'USCITA

    Dopo due stagioni a dir poco deludenti il valore di Koopmeiners è ovviamente crollato, nonostante sia rimasto nel giro della nazionale olandese.

    L'ex Atalanta di fatto è fuori dal nuovo progetto tecnico e la Juventus vorrebbe cederlo, possibilmente a titolo definitivo. Ma per farlo serve un'offerta importante che non è arrivata. E difficilmente arriverà.

    Il costo residuo di Koopmeiners a bilancio infatti ammonta ancora a 31 milioni di euro. Dunque è questa la cifra necessaria per cedere l'olandese senza incorrere in una minusvalenza.

    La sensazione è che una soluzione possa essere quella del prestito, magari con diritto di riscatto fissato a 20-25 milioni di euro, ovvero il costo che avrà Koopmeiners tra dodici mesi.

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  • LA JUVE CERCA UN CENTROCAMPISTA

    La mancata cessione di Koopmeiners al momento blocca anche una possibile entrata a centrocampo.

    Spalletti in realtà vorrebbe un rinforzo anche in quella zona ma al momento il reparto è affollatissimo, dato che ci sono già Locatelli, Thuram, Miretti, Arthur e Douglas Luiz oltre a McKennie.

    Se i bianconeri riuscissero a piazzare almeno un paio di questi la situazione cambierebbe e la Juventus potrebbe affondare il colpo magari tesserando Franck Kessie.

    L'ivoriano, attualmente svincolato, spinge per tornare in Serie A e aspetta una chiamata da Torino. Ma prima, come detto, è necessario liberare spazio in rosa. Ma soprattutto costi a bilancio.

    E in tal senso la cessione di Koopmeiners, anche in prestito, aiuterebbe non poco.

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  • DOVE PUÒ ANDARE KOOPMEINERS

    Ma dove potrebbe andare Koopmeiners?

    Come detto al momento non sono arrivate offerte concrete per l'olandese che non ha grande mercato, anche se gli estimatori non mancano.

    Primo tra tuti quel Cristiano Giuntoli, oggi all'Atalanta, che due anni fa lo aveva portato alla Juventus e adesso potrebbe magari cercare di riportarlo a Bergamo.

    Un ritorno comunque difficile, considerata soprattutto la rottura con la piazza che ha sempre accolto Koopmeiners con sonori fischi.

    Restando in Italia un'altra opzione potrebbe portare al Napoli che avrebbe fatto un sondaggio per l'olandese. Più probabile semmai che Koopmeiners possa finire all'estero, magari in Turchia.

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