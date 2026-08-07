Koopmeiners esubero difficile da piazzare sul mercato: cosa può succedere e la nuova idea della Juventus per il futuro dell'olandese

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Gli esuberi da piazzare alla Juventus sono ancora tanti ma uno dei casi più delicati ha sicuramente un nome e un cognome: Teun Koopmeiners.
L'olandese, sbarcato a Torino due anni fa dopo un lungo tira e molla con l'Atalanta, in bianconero non si è mai ambientato.
I vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina della Juventus gli hanno concesso molto spazio, cambiandogli ruolo anche molto (forse troppo) spesso.
Ma le prestazioni dell'olandese sono quasi sempre state a dir poco deludenti, specie considerato l'investimento compiuto per acquistarlo.
Ecco perché oggi piazzare Koopmeiners sul mercato per la Juventus resta un'impresa ardua ma necessaria per liberare risorse.