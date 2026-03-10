Goal.com
Juventus, Zhegrova deludente, può partire: quanto serve per evitare la minusvalenza e chi lo vuole

La società bianconera è delusa e pensa a una cessione del kosovaro: tutte le cifre e a chi interessa

Edon Zhegrova è una delle grandi delusioni della stagione della Juventus, insieme a Jonathan David e Lois Openda. Tre indizi pesanti che riassumono il mercato della scorsa estate della Vecchia Signora: un mezzo fallimento. 

Al netto delle condizioni fisiche (pubalgia) che ne hanno condizionato la preparazione e la prima parte della stagione, Zhegrova ha deluso rispetto alle grandi aspettative che società, allenatori e tifosi avevano riposto in lui. I numeri parlano in modo chiaro e inequivocabile: 20 presenze, di cui una sola da titolare (con il Pafos in Champions League), nessun goal, nessun assist, un totale di 445 minuti in campo (una media di 22 minuti nelle 20 partite in cui il kosovaro è stato impiegato).


  • CHE ERRORI!

    In questi match, Zhegrova ha fatto vedere di essere in possesso di una buona tecnica, con 'numeri' se vogliamo da freestyle più che da calcio, ma con pochissima efficacia, associata a una scarsa capacità di interpretare le partite e la sua posizione all'interno delle partite a livello tattico, e ad una ancor più deficitaria propensione alla fase difensiva. Negli occhi restano soprattutto due highlights: un sanguinoso pallone perso tentando un dribbling sulla propria trequarti in Juventus-Roma 2-1, con conseguente goal degli avversari, e soprattutto l'occasionissima da goal fallita in Juventus-Galatasaray 3-2, sul 3-0 per i bianconeri.

  • L'IDEA E' QUELLA DI CEDERLO

    Ora la Juventus si interroga sul futuro di Zhegrova, con l'idea comune a dirigenza e allenatore che l'ex Lille non sia una fra le pedine fondamentali sulle quali costruire il futuro. Perciò la Vecchia Signora valuterà con attenzione le eventuali offerte, con l'obiettivo di evitare una minusvalenza. Cosa non facile, visto che per raggiungere questo obiettivo Zhegrova dovrebbe essere ceduto a non meno di 11,4 milioni. Riepiloghiamo le cifre in ballo. 

  • ZHEGROVA-JUVE: CONTRATTO E SOLDI

    Innanzitutto, ricordiamo i termini dell'accordo con il quale il 1° settembre 2025 la Juventus annunciava l'acquisto di Zhegrova dal Lille: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società LOSC Lille per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edon Zhegrova, a fronte di un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030".

  • QUANTO SERVE PER EVITARE LA MINUSVALENZA

    Zhegrova impatta per il costo dell'ammortamento annuo per 2,86 milioni, e di conseguenza, cedendolo dopo una sola stagione dal suo arrivo a Torino, la cifra che consenta alla Juventus di cederlo senza mettere a bilancio una minusvalenza è di 11,4 milioni. Inoltre, bisogna considerare che il kosovaro ha un ingaggio di 4,6 milioni di euro lordi a stagione fino al 2030, e quindi chi volesse acquistarlo dovrebbe garantirgli almeno le stesse cifre e la stessa durata.

  • CHI LO VUOLE?

    Già, ma c'è qualcuno che vorrebbe acquistarlo? Al momento non si registra nessun interesse concreto, ma solo un timidissimo sondaggio da parte dall'Everton. Su Zhegrova in ogni caso è sempre viva l'attenzione da parte degli operatori di mercato della Ligue 1 francese e della Swiss Super League, due campionati nei quali il classe 1999 della Juventus ha fatto bene (107 presenze e 26 con il Lille, 74 presenze e 11 reti con il Basilea). 

0