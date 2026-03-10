Juventus, Zhegrova deludente, può partire: quanto serve per evitare la minusvalenza e chi lo vuole

Edon Zhegrova è una delle grandi delusioni della stagione della Juventus, insieme a Jonathan David e Lois Openda. Tre indizi pesanti che riassumono il mercato della scorsa estate della Vecchia Signora: un mezzo fallimento.

Al netto delle condizioni fisiche (pubalgia) che ne hanno condizionato la preparazione e la prima parte della stagione, Zhegrova ha deluso rispetto alle grandi aspettative che società, allenatori e tifosi avevano riposto in lui. I numeri parlano in modo chiaro e inequivocabile: 20 presenze, di cui una sola da titolare (con il Pafos in Champions League), nessun goal, nessun assist, un totale di 445 minuti in campo (una media di 22 minuti nelle 20 partite in cui il kosovaro è stato impiegato).