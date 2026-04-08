La Juventus Netx Gen si assicura un posto nei playoff di Serie C: è il terzo anno di fila, i precedenti dei bianconeri

La Juventus Next Gen proverà a sorprendere tutti e a strappare un pass per la Serie B, pur non partendo tra le favorite per il successo.

Nelle stagioni precedenti, i bianconeri sono stati eliminati nel 2023/24 ai quarti di finale contro la Carrarese: dopo un doppio pareggio tra andata e ritorno, hanno dovuto cedere il passo a causa del peggior piazzamento nella stagione regolare.

Nella stagione successiva, invece, l’Under 23 ha pareggiato 0‑0 a Crotone, ma anche in questo caso è stata eliminata al secondo turno per lo stesso criterio di classifica.