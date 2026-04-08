La Juventus Netx Gen si assicura un posto nei playoff di Serie C: è il terzo anno di fila, i precedenti dei bianconeri

Prosegue positivamente il cammino della Juventus Next Gen, seconda squadra bianconera, che per il terzo anno consecutivo prenderà parte ai playoff di Serie C.
Decisivo è stato il successo casalingo contro la Ternana, che vale un posto tra le prime dieci, precisamente nel gruppone che va dal quarto al decimo, ovvero in zona playoff.
Il progetto punta principalmente a valorizzare giovani da aggregare in futuro alla prima squadra o da cedere per generare plusvalenze, ma resta vivo anche il sogno di una possibile promozione in Serie B.