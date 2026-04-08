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Massimo Brambilla JuventusGetty Images
Michael Baldoin

La Juventus Netx Gen si assicura un posto nei playoff di Serie C: è il terzo anno di fila, i precedenti dei bianconeri

Serie C
Juventus Next Gen vs Ternana
Juventus Next Gen
Ternana

La seconda squadra bianconera raggiunge per il terzo anno consecutivo i playoff di Serie C, questa volta con tre giornate d’anticipo, grazie al successo contro la Ternana.

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Prosegue positivamente il cammino della Juventus Next Gen, seconda squadra bianconera, che per il terzo anno consecutivo prenderà parte ai playoff di Serie C.

Decisivo è stato il successo casalingo contro la Ternana, che vale un posto tra le prime dieci, precisamente nel gruppone che va dal quarto al decimo, ovvero in zona playoff.

Il progetto punta principalmente a valorizzare giovani da aggregare in futuro alla prima squadra o da cedere per generare plusvalenze, ma resta vivo anche il sogno di una possibile promozione in Serie B.

  • DECISIVO IL 2-1 CONTRO LA TERNANA

    Dopo tre pareggi consecutivi, la Juventus Next Gen ospita la Ternana in un vero scontro diretto per l’accesso alla zona playoff.

    La gara si mette subito nei giusti binari al 10’, quando Puczka dialoga con Gunduz e segna il decimo goal stagionale dell’esterno classe 2005.

    La Ternana cresce con il passare dei minuti e trova il pari all’inizio della ripresa con Aramu, che sorprende tutti con un mancino dalla distanza.

    I bianconeri soffrono, ma all’81’ trovano la rete della vittoria grazie a Simone Guerra, al terzo goal consecutivo in campionato, con un preciso colpo di testa.

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  • PLAYOFF AL SICURO: PER LA JUVE NEXT GEN È IL TERZO ANNO DI FILA

    Grazie al successo contro la Ternana, la Juventus Next Gen sale al sesto posto in solitaria, a +3 sulla Pianese e a +4 proprio sulla Ternana, ma soprattutto a distanza di sicurezza da Livorno (-8, con due partite da disputare) e Guidonia (-10).

    Questo margine sulle ultime due inseguitrici, con sole tre gare ancora da giocare, vale ufficialmente un posto nei prossimi playoff, un’opportunità per inseguire il sogno Serie B.

    Per i bianconeri si tratta del terzo anno consecutivo ai playoff, dopo il sesto posto del 2023/24 e l’ottavo della stagione precedente.

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  • COME SONO ANDATI I PLAYOFF DELLA NEXT GEN 2024 E 2025?

    La Juventus Next Gen proverà a sorprendere tutti e a strappare un pass per la Serie B, pur non partendo tra le favorite per il successo.

    Nelle stagioni precedenti, i bianconeri sono stati eliminati nel 2023/24 ai quarti di finale contro la Carrarese: dopo un doppio pareggio tra andata e ritorno, hanno dovuto cedere il passo a causa del peggior piazzamento nella stagione regolare.

    Nella stagione successiva, invece, l’Under 23 ha pareggiato 0‑0 a Crotone, ma anche in questo caso è stata eliminata al secondo turno per lo stesso criterio di classifica.

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