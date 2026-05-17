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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Juventus in Champions League se: cosa serve contro il Torino all'ultima giornata e le combinazioni con Milan, Roma e Como

Serie A
Juventus
Torino vs Juventus

La squadra di Spalletti ha perso contro la Fiorentina, complicandosi clamorosamente la vita nella corsa alla Champions: all'ultimo turno dovrà vincere il derby e sperare negli altri risultati.

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Incredibile ma vero: la Juventus si è fatta battere dalla Fiorentina già salva, e davanti ai propri tifosi, complicandosi in maniera forse decisiva le chances di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti, l'unica delle squadre in lotta a non vincere e anzi a rimediare una sconfitta, è crollata addirittura al sesto posto della classifica. E ora avrà bisogno di un miracolo all'ultima giornata, nel derby contro il Torino, per andare in Champions.

Cosa servirà alla Juventus per finire il campionato tra le prime quattro e centrare la qualificazione alla Champions League? Le combinazioni con i risultati di Milan, Roma e Como.

  • LA CLASSIFICA

    Questa è la classifica della Serie A per quanto riguarda le squadre coinvolte nella lotta Champions:

    3. Milan 70

    4. Roma 70

    5. Como 68

    6. Juventus 68

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  • COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER ANDARE IN CHAMPIONS LEAGUE

    La Juventus ha alcuni risultati a disposizione per andare in Champions League. La squadra di Spalletti arriva tra le prime quattro se:

    -Vince, almeno una tra il Milan e la Roma perde e il Como non vince

    -Vince e sia il Milan che la Roma perdono, indipendentemente dal risultato del Como

    -Vince, sia il Milan che la Roma pareggiano e il Como non vince

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  • COSA SUCCEDE SE JUVENTUS E MILAN CHIUDONO QUARTE A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di vittoria della Juventus, pareggio del Milan, vittoria della Roma e mancata vittoria del Como:

    Juventus 2

    Milan 2

    Si andrà a guardare la differenza reti generale (attualmente Juve +27, Milan +19).

  • COSA SUCCEDE SE JUVENTUS E ROMA CHIUDONO QUARTE A 71

    Lo scenario degli scontri diretti in caso di vittoria della Juve, vittoria del Milan, pareggio della Roma e mancata vittoria del Como:

    Juventus 4

    Roma 1

    JUVENTUS QUALIFICATA

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  • COSA SUCCEDE SE JUVENTUS E COMO CHIUDONO QUARTE A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di vittoria della Juventus e del Como, vittoria di una tra Milan e Roma e sconfitta dell'altra:

    Como 6 punti

    Juventus 0

    JUVENTUS ELIMINATA, COMO IN CHAMPIONS

  • COSA SUCCEDE SE MILAN, JUVENTUS E ROMA CHIUDONO A 71

    Questa sarebbe la classifica degli scontri diretti, primo criterio per sbrogliare la matassa, in caso di arrivo a pari punti di Milan, Juventus e Roma a quota 71 (dunque con una vittoria della Juve, un pari di Milan e Roma e una mancata vittoria del Como):

    Juventus 6 punti

    Milan 6 punti

    Roma 2 punti

    JUVENTUS QUALIFICATA

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  • COSA SUCCEDE SE MILAN, JUVENTUS E COMO CHIUDONO A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di vittoria della Juventus, pareggio del Milan, sconfitta della Roma e vittoria del Como:

    Como 7

    Milan 6

    Juventus 2

  • COSA SUCCEDE SE JUVENTUS, ROMA E COMO CHIUDONO A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di vittoria della Juventus e del Como, pareggio della Roma e sconfitta del Milan:

    Como 9 punti

    Roma 4 punti

    Juventus 4 punti

    JUVENTUS NON QUALIFICATA PER LA PEGGIOR DIFFERENZA RETI GENERALE NEGLI SCONTRI DIRETTI (IN CHAMPIONS COMO E ROMA)

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  • COSA SUCCEDE SE MILAN, JUVENTUS, ROMA E COMO CHIUDONO A 71

    La classifica degli scontri diretti in caso di arrivo a quattro, dunque con vittoria di Juventus e Como e pareggio di Milan e Roma:

    Como 10

    Milan 10

    Juventus 6

    Roma 5

    JUVENTUS NON QUALIFICATA (IN CHAMPIONS COMO E MILAN)

Serie A
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