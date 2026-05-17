Juventus in Champions League se: cosa serve contro il Torino all'ultima giornata e le combinazioni con Milan, Roma e Como

Incredibile ma vero: la Juventus si è fatta battere dalla Fiorentina già salva, e davanti ai propri tifosi, complicandosi in maniera forse decisiva le chances di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

La squadra di Luciano Spalletti, l'unica delle squadre in lotta a non vincere e anzi a rimediare una sconfitta, è crollata addirittura al sesto posto della classifica. E ora avrà bisogno di un miracolo all'ultima giornata, nel derby contro il Torino, per andare in Champions.

Cosa servirà alla Juventus per finire il campionato tra le prime quattro e centrare la qualificazione alla Champions League? Le combinazioni con i risultati di Milan, Roma e Como.