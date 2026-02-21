Juventus-Como e Atalanta-Napoli, snodo cruciale per la corsa Champions: ultima chiamata per Fabregas e Palladino

E che dire dell'Atalanta di Raffaele Palladino?

In pochi mesi il nuovo allenatore ha letteralmente invertito il preoccupante trend della Dea in questa stagione riportandola nelle zone più nobili della classifica.

Nell'anno solare 2026 peraltro l'Atalanta è una delle tre squadre ancora imbattute in Serie A insieme a Inter e Milan. Non solo. L'Atalanta di Palladino ha fin qui raccolto venti punti in otto partite, cinque in meno dell'Inter che però ha giocato una partita in più.

Ecco perché un'eventuale vittoria domenica pomeriggio contro il Napoli potrebbe aprire scenari clamorosi per il finale di stagione dell'Atalanta che si porterebbe a 45 punti, appena cinque lunghezze dietro la squadra di Conte.