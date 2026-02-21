Goal.com
Como AtalantaGetty/GOAL
Lelio Donato

Juventus-Como e Atalanta-Napoli, snodo cruciale per la corsa Champions: ultima chiamata per Fabregas e Palladino

Il Como, senza Nico Paz, con una vittoria a Torino rientrerebbe nella corsa per il quarto posto. E se domenica l'Atalanta dovesse battere il Napoli sarebbe bagarre alle spalle di Inter e Milan.

Il week-end della Serie A offre due sfide che potrebbero dare un verdetto quasi definitivo sulla corsa Champions.

Si parte sabato pomeriggio quando a Torino arriva il Como di Fabregas, che affronta una Juventus ferita dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Galatasaray.

Esattamente ventiquattro ore dopo, a pochi chilometri di distanza, si gioca Atalanta-Napoli. La squadra di Conte arriva a Bergamo in piena emergenza mentre gli uomini di Palladino in campionato non sbagliano un colpo da tempo.

E se le due formazioni lombarde riuscissero entrambe e fare il colpaccio quella per la Champions più che una corsa diventerebbe una vera e propria bagarre con ben cinque squadre per due posti.

  • Cesc Fabregas GFXGetty/GOAL

    IL SOGNO CHAMPIONS DEL COMO

    Come dicevamo la Juventus non si presenta certo nelle migliori condizioni nella settimana decisiva della sua stagione.

    I bianconeri non vincono dalla trasferta di Parma di inizio febbraio e nelle ultime quattro partite hanno raccolto solo un pareggio, peraltro ottenuto al 96' in casa contro la Lazio.

    In realtà, guardando i recenti risultati, il Como non sta molto meglio dato che la squadra di Fabregas ha pareggiato nel recupero di Milano dopo aver perso in casa contro la Fiorentina ed essere stata fermata sullo 0-0 proprio dall'Atalanta giocando peraltro tutta la gara in superiorità numerica. Inoltre allo 'Stadium' non ci sarà Nico Paz causa squalifica.

    Battere la Juventus però significherebbe fare un balzo importantissimo in classifica portandosi solo ad un punto dai bianconeri, che domenica prossima andranno a Roma per affrontare i giallorossi nello scontro diretto per la Champions.

    Già, la Champions, ovvero quello che può diventare un obiettivo concreto anche per il Como. A patto di vincere a Torino, naturalmente.

  • RIENTRA ANCHE L'ATALANTA?

    E che dire dell'Atalanta di Raffaele Palladino?

    In pochi mesi il nuovo allenatore ha letteralmente invertito il preoccupante trend della Dea in questa stagione riportandola nelle zone più nobili della classifica.

    Nell'anno solare 2026 peraltro l'Atalanta è una delle tre squadre ancora imbattute in Serie A insieme a Inter e Milan. Non solo. L'Atalanta di Palladino ha fin qui raccolto venti punti in otto partite, cinque in meno dell'Inter che però ha giocato una partita in più. 

    Ecco perché un'eventuale vittoria domenica pomeriggio contro il Napoli potrebbe aprire scenari clamorosi per il finale di stagione dell'Atalanta che si porterebbe a 45 punti, appena cinque lunghezze dietro la squadra di Conte.

  • OCCASIONE PER LA ROMA

    Di certo, almeno sulla carta, questo turno di campionato sorride alla Roma.

    I giallorossi infatti domenica sera scenderanno sul prato dell'Olimpico conoscendo già il risultato delle avversarie nella corsa Champions.

    Inoltre affrontano una Cremonese in caduta libera che, dopo un ottimo avvio di stagione, nel 2026 ha raccolto appena tre punti in otto partite. Ovvero lo stesso bottino del Verona, ma con due partite in più rispetto ai grigiorossi.

    La Roma invece sta tenendo il ritmo delle dirette concorrenti con quattordici punti in otto partite. Gli stessi della Juventus. Ma anche uno in meno del Como e due in meno del Napoli, che però di partite ne hanno giocate nove.

  • E SE FOSSE UNA CORSA A CINQUE?

    Juventus-Como e Atalanta-Napoli, insomma, potrebbero completamente ridisegnare il perimetro della corsa Champions da qui a fine campionato.

    Se le due squadre lombarde dovessero entrambe ottenere i tre punti, infatti, sarebbe difficile non considerarle in lizza per un posto tra le prime quattro.

    A quel punto Atalanta e Como si ritroverebbero a quarantacinque punti, subito dietro la Juventus e solo a -5 dal Napoli, il cui piazzamento Champions tornerebbe clamorosamente in discussione. 

    In attesa di conoscere il risultato di Roma-Cremonese la corsa per gli ultimi due posti quindi diventerebbe a cinque. Una bagarre dall'esito assolutamente imprevedibile.

0