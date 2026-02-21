Juventus-Como e Atalanta-Napoli, snodo cruciale per la corsa Champions: ultima chiamata per Fabregas e Palladino

Il week-end della Serie A offre due sfide che potrebbero dare un verdetto quasi definitivo sulla corsa Champions.
Si parte sabato pomeriggio quando a Torino arriva il Como di Fabregas, che affronta una Juventus ferita dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Galatasaray.
Esattamente ventiquattro ore dopo, a pochi chilometri di distanza, si gioca Atalanta-Napoli. La squadra di Conte arriva a Bergamo in piena emergenza mentre gli uomini di Palladino in campionato non sbagliano un colpo da tempo.
E se le due formazioni lombarde riuscissero entrambe e fare il colpaccio quella per la Champions più che una corsa diventerebbe una vera e propria bagarre con ben cinque squadre per due posti.