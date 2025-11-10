Juric rischia l'esonero? La situazione dopo la sconfitta contro il Sassuolo e le parole dell'allenatore

L'Atalanta di Ivan Juric si è pesantemente inceppata: questo ha confermato lo 0-3 interno di mezzogiorno e mezzo contro il Sassuolo, che a sua volta ha seguito di qualche giorno l'illusorio colpo di Marsiglia in Champions League.

Berardi ha aperto i conti nel primo tempo su calcio di rigore, Pinamonti ha raddoppiato all'inizio della ripresa e sempre Berardi ha posto il punto esclamativo sul trionfo neroverde, trovando la doppietta nel finale.

Per la Dea si è trattato di una sconfitta clamorosa, la seconda nell'arco di meno una settimana circa dopo quella in casa dell'Udinese. Ed è dunque logico che sul banco degli imputati sia finito anche lo stesso Juric.

Cosa accadrà ora? L'ex allenatore di Verona, Torino e Roma è a rischio esonero?