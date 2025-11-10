Juric-Atalanta, è finita: dal post Gasperini all'addio di Retegui al caso Lookman, non ha funzionato quasi nulla

Quando l'Atalanta ha scelto Juric, in tanti hanno alzato un sopracciglio. Ma come: non è l'allenatore che nella scorsa stagione è stato esonerato dopo poche partite dalla Roma e ha accompagnato il Southampton verso un'ingloriosa retrocessione dalla Premier League alla Championship?

Se la dirigenza nerazzurra ha puntato tutto sul croato, preferendolo ad altri nomi emersi nel corso delle settimane come lo stesso Palladino o Thiago Motta, la sensazione di sfiducia era palpabile. Sia a Bergamo che da parte della critica. Specialmente per l'apparente e a tratti stordente dissonanza tra il rendimento recente delle squadre allenate dal croato e quello dei nove anni di Gasperini.

Juric ha fatto benissimo a Verona con una squadra appena promossa. Poi si è guadagnato la chiamata del Torino, ma senza riuscire a far fare il salto di qualità ai granata: in tre anni ha chiuso decimo, ancora decimo e infine nono ma a pari punti col Napoli. Sempre distante dall'Europa.

Prima di arrivare all'Atalanta, inoltre, Juric non aveva mai allenato una squadra di questo livello. Sì, la Roma nel 2024/2025: ma è un'avventura che, come detto, è finita quasi sul nascere.