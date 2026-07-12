Julian Alvarez regala la semifinale all’Argentina: piegata 3-1 ai supplementari la Svizzera

Altro giro, altra battaglia, altra vittoria. L’Argentina di Leo Messi avanza ancora: dopo aver piegato Capo Verde ed Egitto, la Seleccion elimina anche la Svizzera, superata con grande fatica ai supplementari e grazie a grande a una meraviglia griffata Julian Alvarez.

Nelle scelte di formazione, Scaloni si affida ancora a Julian Alvarez: la punta dell’Atletico Madrid viene nuovamente preferita a Lautaro, è lui il partner di Messi. Dall’altra parte, invece, incide l’assenza di Manzambi: dietro Embolo ci sono Rieder, Sow e Ndoye, panchina per Vargas.

La partenza della partita offre una Svizzera più scattante: i rossi sembrano impattare meglio i primi minuti di gara, provando con i guizzi di Embolo a spaccare la linea difensiva argentina. Al primo affondo, però, passa la banda Scaloni: calcio d’angolo perfetto di Messi, testata vincente a incrociare di Alexis Mac Allister, 1-0 dei campioni del Mondo al minuto 10.

La partita, logicamente, cambia. Messi e compagni passano alla modalità risparmio energetico: la Scaloneta gestisce il pallone, rischia pochissimo nel primo tempo contro una Svizzera ordinata sì, ma forse anche troppo. All’intervallo è vantaggio minimo dell’Albinceleste.

All’uscita dagli spogliatoi, il ritmo è molto più elevato. L’Argentina sfiora il raddoppio con un paio di ripartenze intriganti e un colpo di testa (sempre da angolo di Messi) di Enzo Fernandez. La Svizzera c’è, si accende: Ndoye sfiora il pari dopo un contropiede ben orchestrato da Embolo, Lisandro Martinez salva tutto.

Il Dibu compie la prima vera parata al minuto 60: cross di Ricardo Rodriguez e gioco aereo di Embolo, il portiere dell’Aston Villa riesca a disinnescare. La squadra di Yakin, però, ci crede: passano altri 5 minuti ed è Ndoye, sempre di testa, a chiamare alla grande parola ancora Emiliano Martinez, costretto a ripetersi anche su un successivo tentativo da fuori area di Zakaria.

I segnali di crescita della Svizzera, però, si sublimano al 67’, a pochi passi dall’Hydration break.

Accelerazione elvetica sulla’asse Ndoye-Ricardo Rodriguez, il pallone per l’ex Bologna è perfetto, così come il suo tiro: Dibu bucato, Svizzera sull’1-1.

Nel momento migliore della gara degli elvetici, però, appena dopo il pari, arriva il clamoroso episodio che rigira ancora il match. Paredes prende un giallo per fallo su Embolo. Il Var, però, richiama l’arbitro Pinero: la review evidenza la simulazione della punta della Svizzera, che era già ammonita. Il direttore di gara, allora, revoca l’ammonizione a Paredes e mostra il cartellino a Embolo, che però era già stato sanzionato nel primo tempo: espulso, la Svizzera resta in dieci uomini con 20 minuti da giocare.

Scaloni mette dentro Nico Gonzalez e Lautaro Martinez ed è l’attuale ala della Juve a creare un grosso pericolo a un passo dal novantesimo: cross in spaccata per Mac Allister che, di testa, manda alto di un niente a una manciata di secondi dal novantesimo.

Nel lungo extratime, la migliore chance albinceleste è di Lisandro Martinez, che in sforbiciata all’ultimo istante prova a pescare il jolly, trovando una super risposta di Kobel. Si va ai supplementari ed è subito assedio sudamericano: Almada apre gli highlights con una conclusione secca che dà l’illusione del goal a mezzo stadio, spegnendosi sull’esterno della rete. Nei primo supplementare, però, di altre grosse occasioni non ce ne sono: l’Argentina sembra sulle gambe, così come una Svizzera in inferiorità numerica.

Per risolverla, allora, serve la giocata del singolo: prima ci prova Messi, disinnescato da Kobel. Poi, però, è Julian Alvarez a salire in cattedra. Il minuto è il 112, il ragno albinceleste scocca una conclusione clamorosa che toglie le ragnatele all’incrocio, facendo 2-1 per il godimento totale del popolo albinceleste. Goal clamoroso e Selección che rimette il musetto avanti: non lo toglierà più, fino al minuto 122, quando Lautaro Martinez finalizza un contropiede della Scaloneta per firmare il definitivo 3-1: primo goal su azione a un Mondiale per l’interista, secondo in questa Coppa del Mondo.

Al triplice fischio di Pinero è tutta albinceleste la gioia: Argentina ancora in semifinale, sfiderà l’Inghilterra, Svizzera fuori con onore.



