Josep Martinez o Provedel, chi gioca titolare nel derby: la scelta in porta di Chivu per Milan-Inter

Intervenuto in conferenza stampa dopo Venezia-Inter, lo stesso Chivu ha risposto a una domanda anche sull'argomento portiere. E, come ampiamente prevedibile, ha lasciato aperta ogni porta.

"L'unica certezza che ho è che io sarò in panchina per il derby - ha sorriso l'ex allenatore del Parma - per il resto vediamo giorno per giorno. E anche lì non lo so come funzionino le cose. Devo valutare, oggi abbiamo scoperto durante la gara che Carlos Augusto aveva un virus intestinale ed è rimasto in campo. Noi viviamo di questo. Tre giorni fa abbiamo scoperto che uno aveva la febbre. Quindi non posso parlare. Spero che io sarò in panchina sabato sera".

Chivu si è lasciato andare a una battuta per sviare il discorso, evitando di dare sentenze in un senso o nell'altro. Ma, come detto, un favorito c'è ed è Martinez. Con Provedel che, dopo aver sfruttato la chance, si tiene qualche speranza di conferma.