Josep Martinez o Provedel, chi gioca titolare nel derby: la scelta in porta di Chivu per Milan-Inter

"Alla fine del primo tempo li avrei cambiati tutti tranne lui". Per capire che cos'abbia rappresentato Ivan Provedel nella vittoria dell'Inter a Venezia, basta leggere questa dichiarazione post partita di Chivu.
Ha ragione, l'allenatore romeno: la sua squadra l'ha scampata bella al Penzo. Tra goal annullati e pali, i lagunari avrebbero meritato quantomeno il pareggio, se non la vittoria. E potevano concretamente sognare di ottenerla, se Provedel non avesse fatto il fenomeno.
Adesso, però, il mirino si sposta sul derby di sabato sera. Con un dubbio mica male tra i pali nerazzurri: Provedel o Josep Martinez, chi gioca Milan-Inter?
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