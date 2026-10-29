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Josep Martinez ProvedelGetty Images
Stefano Silvestri

Josep Martinez o Provedel, chi gioca titolare nel derby: la scelta in porta di Chivu per Milan-Inter

Serie A
Inter
Milan vs Inter
Milan
I. Provedel
J. Martinez

L'ex portiere della Lazio è stato il grande protagonista della soffertissima vittoria nerazzurra a Venezia. E ora che farà Chivu verso il big match di sabato?

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"Alla fine del primo tempo li avrei cambiati tutti tranne lui". Per capire che cos'abbia rappresentato Ivan Provedel nella vittoria dell'Inter a Venezia, basta leggere questa dichiarazione post partita di Chivu.

Ha ragione, l'allenatore romeno: la sua squadra l'ha scampata bella al Penzo. Tra goal annullati e pali, i lagunari avrebbero meritato quantomeno il pareggio, se non la vittoria. E potevano concretamente sognare di ottenerla, se Provedel non avesse fatto il fenomeno.

Adesso, però, il mirino si sposta sul derby di sabato sera. Con un dubbio mica male tra i pali nerazzurri: Provedel o Josep Martinez, chi gioca Milan-Inter?

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  • MARTINEZ FAVORITO

    Si parte da una certezza: il titolare nelle gerarchie di Chivu, nonostante l'allenatore dell'Inter non sopporti di sentirsi menzionare questo termine, è Martinez.

    L'ex genoano è stato scelto come erede designato di Sommer, ha trascorso un paio di stagioni alle spalle dello svizzero, ha imparato. E alla fine ha raccolto i guanti del collega una volta che questi se n'è andato per fine contratto.

    Non solo: Martinez sembra essersi pure lasciato alle spalle i non pochi errori commessi nelle prime settimane della stagione. In Champions League contro lo Shakhtar, l'ultima partita in cui è sceso in campo, ha salvato l'Inter proprio come Provedel l'ha salvata a Venezia.

  • MA LE PARATE DI PROVEDEL...

    Certo, la notte veneta di Provedel, che peraltro contro la Fiorentina non aveva fatto benissimo, ha messo più di una pulce nell'orecchio di Chivu.

    Una prestazione del genere, le parate su Adams, Kike Perez, Lauberbach e Busio, non possono passare in sordina. E rilanciano l'ex portiere della Lazio come potenziale candidato a far concorrenza a Martinez in vista del derby.

    Provedel, però, continua a partire in seconda fila. Le due presenze di fila dall'inizio erano state programmate, come quelle di Martinez al posto di Sommer lo scorso anno. Ivan ha fatto bene, ma il titolare sulla carta continua a essere Pepo.

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  • LE PAROLE DI CHIVU

    Intervenuto in conferenza stampa dopo Venezia-Inter, lo stesso Chivu ha risposto a una domanda anche sull'argomento portiere. E, come ampiamente prevedibile, ha lasciato aperta ogni porta.

    "L'unica certezza che ho è che io sarò in panchina per il derby - ha sorriso l'ex allenatore del Parma - per il resto vediamo giorno per giorno. E anche lì non lo so come funzionino le cose. Devo valutare, oggi abbiamo scoperto durante la gara che Carlos Augusto aveva un virus intestinale ed è rimasto in campo. Noi viviamo di questo. Tre giorni fa abbiamo scoperto che uno aveva la febbre. Quindi non posso parlare. Spero che io sarò in panchina sabato sera".

    Chivu si è lasciato andare a una battuta per sviare il discorso, evitando di dare sentenze in un senso o nell'altro. Ma, come detto, un favorito c'è ed è Martinez. Con Provedel che, dopo aver sfruttato la chance, si tiene qualche speranza di conferma.

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