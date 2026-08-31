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David WoltemadeGetty Images
Lelio Donato

Jonathan David va all'Atletico Madrid, Woltemade alla Juventus: rivoluzione nell'attacco bianconero

Calciomercato
Juventus
Atletico Madrid

L'Atletico Madrid ha trovato l'accordo per l'attaccante canadese, che va a giocare in Liga. Al suo posto arriva a Torino il tedesco del Newcastle.

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L'addio è realtà: Jonathan David lascia la Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Il suo destino sarà l'Atletico Madrid.

La prova offerta dal canadese contro il Parma è stata ancora una volta insufficiente, tanto che l'attaccante è uscito tra i sonori fischi dello 'Stadium'.

Da qui la necessità da parte di entrambe le parti di separare le rispettive strade. Anche perché Spalletti chiedeva da tempo l'acquisto di una punta con caratteristiche diverse.

David finora non aveva aperto ad un trasferimento, ma il pressing deciso dei Colchoneros ha cambiato tutto e aperto anche la strada al sostituto: Nick Woltemade, in arrivo dal Newcastle.

  • L'OFFERTA DELL'ATLETICO MADRID

    L'offerta giusta è stata presentata dall'Atletico Madrid.

    Simeone voleva un altro attaccante ed è per questo che i Colchonenos si sono fatti avanti con la Juventus per David.

    Il canadese si trasferisce in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. La società bianconera aveva già dato una prima apertura domenica, prima di dire sì alle condizioni proposte dagli spagnoli.

    David dal canto suo ha accettato la destinazione senza esitazione. E l'accordo è stato chiuso nel primo pomeriggio.

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  • GLI ULTIMI STEP

    Cosa mancava per chiudere l'operazione che alla fine porterà David all'Atletico Madrid?

    La Juventus, prima di dare l'eventuale via libera definitivo all'affare, voleva trovare un sostituto per non rischiare di restare senza alternative in attacco.

    Al momento infatti dietro Kolo Muani, oltre a David, ci sono solo Arek Milik e Jeff Ekhator, ma entrambi non danno garanzie dal punto di vista fisico.

    Il primo è reduce da una lunghissima serie di infortuni, mentre il secondo si è fermato nuovamente per un un problema muscolare proprio nell'allenamento di domenica 30 agosto e ne avrà per un paio di mesi.

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  • ARRIVA WOLTEMADE

    Alla fine, a prendere il posto di David sarà Nick Woltemade. L'attaccante tedesco, pagato quasi 90 milioni di euro un anno fa, è reduce da una stagione altalenante in Premier League con il Newcastle.

    La Juventus e i Magpies sono arrivati alla chiusura, dopo quella per David all'Atletico: l'ex Stoccarda arriverà a Torino in prestito oneroso per 5 milioni di euro.

    Ai bianconeri piaceva molto Sorloth, ma imbastire uno scambio con l'Atletico Madrid è stato impossibile. Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno di fiamma per Mateta, ma così come nel caso di Zirkzee, anche qui non se n'è fatto nulla.

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  • NIENTE COMO PER DAVID

    Secondo quanto riportato domenica da 'Sky Sport', su David sarebbe stato pronto a piombare il Como nel caso in cui fosse saltato Moise Kean.

    La Fiorentina per cedere il suo attaccante doveva prima trovare il sostituto. Che alla fine è arrivato: sarà non Zirkzee, fortemente accostato ai viola negli ultimi giorni, bensì Beto, in arrivo dall'Everton.

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