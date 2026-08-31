Jonathan David va all'Atletico Madrid, Woltemade alla Juventus: rivoluzione nell'attacco bianconero

Cosa mancava per chiudere l'operazione che alla fine porterà David all'Atletico Madrid?

La Juventus, prima di dare l'eventuale via libera definitivo all'affare, voleva trovare un sostituto per non rischiare di restare senza alternative in attacco.

Al momento infatti dietro Kolo Muani, oltre a David, ci sono solo Arek Milik e Jeff Ekhator, ma entrambi non danno garanzie dal punto di vista fisico.

Il primo è reduce da una lunghissima serie di infortuni, mentre il secondo si è fermato nuovamente per un un problema muscolare proprio nell'allenamento di domenica 30 agosto e ne avrà per un paio di mesi.