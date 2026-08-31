Jonathan David va all'Atletico Madrid, Woltemade alla Juventus: rivoluzione nell'attacco bianconero

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L'addio è realtà: Jonathan David lascia la Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Il suo destino sarà l'Atletico Madrid.
La prova offerta dal canadese contro il Parma è stata ancora una volta insufficiente, tanto che l'attaccante è uscito tra i sonori fischi dello 'Stadium'.
Da qui la necessità da parte di entrambe le parti di separare le rispettive strade. Anche perché Spalletti chiedeva da tempo l'acquisto di una punta con caratteristiche diverse.
David finora non aveva aperto ad un trasferimento, ma il pressing deciso dei Colchoneros ha cambiato tutto e aperto anche la strada al sostituto: Nick Woltemade, in arrivo dal Newcastle.