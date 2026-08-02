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Joao Mario Juventus prima magliaGetty Images
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Joao Mario alla Fiorentina, ci siamo: la formula dell'operazione e quanto guadagna la Juventus

Calciomercato
Serie A
Juventus
Fiorentina
Joao Mario

Il terzino portoghese sta per lasciare nuovamente Torino dopo il prestito al Bologna e diventare un nuovo giocatore viola: i dettagli dell'affare che lo porterà a Firenze.

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Sono giornate assolutamente intense in casa Juventus.

Dopo aver definito gli arrivi di Randal Kolo Muani e di Kerim Alajbegovic, la Vecchia Signora si sta muovendo anche sul fronte cessioni con il profilo di Joao Mario che è davvero vicino a lasciare la formazione bianconera (non partirà per la tournée asiatica) e ad accasarsi in un'altra squadra facente parte della nostra Serie A.

Trattasi della Fiorentina, con le parti che sono davvero a un passo dal definire tutti i contorni dell'operazione e permettere la definitiva fumata bianca dell'affare. Formalità da risolvere, ma i viola sono vicini all'ennesimo colpo della loro estate.


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  • I DETTAGLI

    Come viene riportato da Fabrizio Romano sul proprio ufficiale X e sul suo canale WhatsApp, la Juventus e la Fiorentina si trovano alle battute finali della trattativa: l'intesa è oramai a un passo sulla base di un affare in prestito con diritto di riscatto. Un'opzione di acquisto che permetterebbe ai viola di puntare ancora sul laterale portoghese in futuro.

    La Juventus crede che l'operazione possa garantire a Joao Mario quello spazio e quel minutaggio richiesto che gli consenta di trovare continuità dopo l'esperienza al Bologna. Una volta completati gli ultimi dettagli burocratici, il lusitano potrà iniziare la sua nuova avventura a Firenze, motivo per cui non raggiungerà il resto della formazione di Luciano Spalletti in Asia.

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  • LE CIFRE

    Secondo quanto ricostruito da più indiscrezioni, le cifre dovrebbero essere le seguenti: 2 milioni per il prestito e 11 per il riscatto eventuale, per un pacchetto totale di 13 milioni di euro che permetterebbero alla Juventus di realizzare - nel caso di acquisto a titolo definitivo da parte della Fiorentina di Joao Mario la prossima estate - una piccola plusvalenza, considerando che il portoghese era stato pagato 11,4 milioni nell'affare di scambio con Alberto Costa e il Porto.

    Oggi può essere la giornata decisiva per concludere la trattativa: contatti avanzati e in corso per chiudere e arrivare alla fumata bianca.

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