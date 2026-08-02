Joao Mario alla Fiorentina, ci siamo: la formula dell'operazione e quanto guadagna la Juventus

Sono giornate assolutamente intense in casa Juventus.
Dopo aver definito gli arrivi di Randal Kolo Muani e di Kerim Alajbegovic, la Vecchia Signora si sta muovendo anche sul fronte cessioni con il profilo di Joao Mario che è davvero vicino a lasciare la formazione bianconera (non partirà per la tournée asiatica) e ad accasarsi in un'altra squadra facente parte della nostra Serie A.
Trattasi della Fiorentina, con le parti che sono davvero a un passo dal definire tutti i contorni dell'operazione e permettere la definitiva fumata bianca dell'affare. Formalità da risolvere, ma i viola sono vicini all'ennesimo colpo della loro estate.
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