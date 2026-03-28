Javier Zanetti blinda Chivu e lancia la volata Scudetto: "Siamo in lotta, adesso mancano otto finali"

Quello che si avvia verso la sua conclusione, potrebbe essere un campionato di Serie A dal finale molto più interessante di quanto magari era lecito immaginare solo poche settimane fa.
L'Inter che sembrava lanciata verso una fuga incontrastata verso la conquista dello Scudetto, nelle ultime tre uscite ha messo in cascina due soli punti, favorendo così l'avvicinamento di Milan e Napoli che ora sono distanziati rispettivamente di sei e sette lunghezze.
Il vicepresidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, parlando ai microfoni di 'Sportitalia' a margine dell'evento 'Operazione Nostalgia' che si è svolto a Roma, ha parlato della corsa per il titolo ed anche della posizione di Cristian Chivu.