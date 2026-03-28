Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-WC-CLUB-2025-TRAINING-INTERMILANAFP
Leonardo Gualano

Javier Zanetti blinda Chivu e lancia la volata Scudetto: "Siamo in lotta, adesso mancano otto finali"

Serie A
Inter

Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ai microfoni di 'Sportitalia' spiega: "Abbiamo iniziato un grande lavoro con Chivu, siamo fiduciosi".

Pubblicità

Quello che si avvia verso la sua conclusione, potrebbe essere un campionato di Serie A dal finale molto più interessante di quanto magari era lecito immaginare solo poche settimane fa.

L'Inter che sembrava lanciata verso una fuga incontrastata verso la conquista dello Scudetto, nelle ultime tre uscite ha messo in cascina due soli punti, favorendo così l'avvicinamento di Milan e Napoli che ora sono distanziati rispettivamente di sei e sette lunghezze.

Il vicepresidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, parlando ai microfoni di 'Sportitalia' a margine dell'evento 'Operazione Nostalgia' che si è svolto a Roma, ha parlato della corsa per il titolo ed anche della posizione di Cristian Chivu.

  • "MANCANO OTTO FINALI"

    "C'è una lotta con altre squadre che come noi vogliono vincere questo campionato. Noi ci crediamo, adesso mancano otto finali e speriamo di arrivare in fondo nel migliore dei modi".

    • Pubblicità

  • "A LUNGO AVANTI CON CHIVU"

    "Abbiamo iniziato un grande lavoro con Chivu in questa stagione. Il programma è andare avanti con lui a lungo? Sì, è alla prima stagione e siamo ancora in lotta su due fronti e noi siamo fiduciosi. I ragazzi faranno un gran lavoro da qui alla fine".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "PRESTO PER PARLARE DI MERCATO"

    "Aleksandar Stankovic? Sta facendo bene, ma in questo momento è presto per parlare di mercato. Siamo concentrati sul campionato e sulla Coppa Italia, poi penseremo anche al resto".

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM