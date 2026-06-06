Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: l'annuncio ufficiale e le prime parole dopo la firma

In conferenza stampa Italiano ha evidenziato il suo entusiasmo per la nuova avventura: "Sono molto felice di essere in un grande club. La mia idea di calcio e le esigenze della squadra combaciano. In tutte le squadre in cui ho lavorato ho sempre espresso un certo tipo di calcio e qui ritrovo la stessa visione. Questa sintonia mi rende molto contento. Conosco già alcuni dei giocatori. Parleremo con la dirigenza per costruire la squadra nel modo giusto.

Gli obiettivi: "Ci sono squadre molto forti, per questo dobbiamo iniziare subito a lavorare per prepararci al meglio. Vogliamo competere fin da subito"