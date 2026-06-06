Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. Il club turco ha ufficializzato l'accordo fino al 30 giugno 2028 con l'ex tecnico del Bologna, che percepirà uno stipendio da 6 milioni a stagione più bonus.
Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: l'annuncio ufficiale e le prime parole dopo la firma
L'ANNUNCIO UFFICIALE
Beşiktaş Football Inc. ha annunciato alla Piattaforma di Comunicazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di allenatore della nostra prima squadra.
Il comunicato inviato alla Piattaforma di Comunicazione Pubblica da Beşiktaş Football Investments Industry and Trade Inc. recita quanto segue:
"È stato firmato un contratto con il Sig. Vincenzo Italiano per ricoprire il ruolo di allenatore della nostra prima squadra fino al termine della stagione 2027-2028".
Siamo convinti che il nostro allenatore Vincenzo Italiano apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Beşiktaş, augurandogli ogni successo.
HO GIA' INIZIATO A LAVOARE
Queste le prime parole di Italiano direttamente dal video ufficiale di presentazione: "Ecco la mia nuova casa, ho già iniziato a lavorare. Non vedo l'ora di vedere la leggendaria tifoseria del Besiktas e di incontrarvi nel nostro tempio".
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LA CONFERENZA STAMPA
In conferenza stampa Italiano ha evidenziato il suo entusiasmo per la nuova avventura: "Sono molto felice di essere in un grande club. La mia idea di calcio e le esigenze della squadra combaciano. In tutte le squadre in cui ho lavorato ho sempre espresso un certo tipo di calcio e qui ritrovo la stessa visione. Questa sintonia mi rende molto contento. Conosco già alcuni dei giocatori. Parleremo con la dirigenza per costruire la squadra nel modo giusto.
Gli obiettivi: "Ci sono squadre molto forti, per questo dobbiamo iniziare subito a lavorare per prepararci al meglio. Vogliamo competere fin da subito"
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