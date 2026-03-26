Italia Under 21-Macedonia del Nord 4-0: tutto facile per gli azzurrini, Polonia agganciata in vetta

4-0 alla Macedonia, l'Italia Under 21 aggancia i pari età della Polonia in testa al girone E.

In attesa della sfida dei biancorossi, che fin qui hanno ottenuto sei vittorie su sei, la squadra di Baldini riesce a mettere pressione all'altra capolista, impegnata venerdì contro l'Armenia fanalino di coda del gruppo che determina le qualificate al prossimo Europeo Under 21. Solo la prima otterrà il pass diretto, al pari delle migliori seconde.

L'Italia, a 18 punti, è in ottima posizione per qualificarsi all'Europeo come prima o come seconda, ma la speranza degli azzurrini è che possa arrivare la vetta per evitare una qualificazione risicata come una delle migliori seconde.

La partita contro la Macedonia del Nord, vinta per 1-0, ha visto l'Italia ottenere i tre punti grazie al colpo di testa di Ndour, che dopo appena quattro minuti ha tramutato in rete il perfetto assist di Bartesaghi. Un primo tempo dominato per gli azzurrini, che nel corso della frazione hanno colpito un doppio legno con Lipani: conclusione sul palo e colpo di testa sulla traversa.

Sempre padrona del campo, l'Italia Under 21 ha continuato a cercare il raddoppio per chiudere la partita, contro una Macedonia del Nord schiacciata nella propria metà campo e praticamente mai pericolosa.

A inizio ripresa Lipani ha finalmente trovato il goal dopo il doppio legno del primo tempo, calciando col destro per battere all'angolino il portiere avversario Ljupke. Il match è stato chiuso definitivamente da Ekhator, attaccante del Genoa che al 50', un minuto dopo il raddoppio, ha segnato il tris dopo essere stato imbucato da Dagasso.

Nel finale è arrivato anche il poker via penalty, trasformato da Fini dopo che lo stesso giocatore del Frosinone era stato atterrato in area di rigore.