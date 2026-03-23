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Barella ItalyGetty
Francesco Schirru

Italia-Irlanda del Nord deve essere la partita di Barella dopo le polemiche post Fiorentina-Inter

Barella sarà uno dei giocatori più importanti per l'Italia nel playoff Mondiale dopo l'errore che ha portato al pareggio della Fiorentina, in un match di campionato in cui il centrocampista sardo, fino a quel momento, non aveva certo sfigurato.

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Italia-Irlanda del Nord, ci siamo. Quasi. Giovedì, sul terreno dello stadio di Bergamo, la squadra di Gattuso proverà a raggiungere la finale playoff per andare ai Mondiali, che in caso di qualificazione verrà disputata contro una tra Bosnia Herzegovina e Galles. Favorita nel primo match, dovrà dimostrare di esserlo veramente grazie alla spinta dei suoi big, soprattutto di quelli che hanno vissuto sia delusioni epocali che successi enormi, consapevoli di cosa si può guadagnare e di cosa si può perdere. Tra questi c'è sicuramente Nicolò Barella, nelle ultime settimane spesso nel mirino dei propri tifosi per le proprie prestazioni in nerazzurro.

Prestazioni, va detto, mai estremamente negative, ma essendo Barella anche un 5.5 in pagella di tanto in tanto fa gridare allo scandalo. Del resto Barella ha dimostrato di essere il miglior centrocampista italiano per diverse stagioni, quello in grado di occupare ogni zona del campo. Il sardo ovunque, come una bandiera dei Quattro Mori che appare a ogni concerto. Come la sua bandiera, però, anche Barella comincia ad essere sempre meno presente negli eventi più importanti.

Fiorentina-Inter non era un big match, eppure Barella ha cannato l'evento nel momento clou. Non totalmente sia chiaro, colpevole però di aver macchiato una prestazione ottima con l'errore che ha portato all'1-1. Qualcosa che il 'vecchio' Nicolò non avrebbe mai sbagliato, evidenziano i detrattori.

  • UN BARELLA DISTRATTO

    I giocatori non sono supereroi, tutti sbagliano e vivono momenti no. Tutti. Chiedere il contrario sarebbe come vivere su un altro pianeta, o forse semplicemente vivere scrivendo solo commenti sui social. Indubbiamente Barella non è al top come suo solito, spesso distratto nei momenti importanti. Questo è il suo momento negativo, ma nonostante capitino a tutti, anche questi finiscono.

    Per Barella la conclusione di questa distrazione dovrà essere già conclusa prima della sfida contro l'Irlanda del Nord. In un'Italia con una manciata di big, la squadra azzurra non può permettersi i suoi errori, pena il terzo Mondiale a casa.

    L'errore che ha portato al goal di Ndour in Fiorentina-Inter sembrerebbe aver trasformato la prestazione di Barella da 7 a 5, il che ovviamente rappresenta un'esagerazione: ha sbagliato, ma anche servito l'assist dell'1-0 risultando trascinatore fino a quel momento.


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  • LE PAROLE DI DI CANIO

    Tra i detrattori più forti nel post Fiorentina-Inter c'è stato sicuramente Paolo Di Canio, opinionista di Sky Sport.

    "Barella fa un errore gravissimo, vuol dire non capire i momenti. Il tocchettino, la personalità. E poi hai paura ed esce una… se vuoi fare ste cose devi essere Iniesta" le parole dell'ex giocatore.

    In una partita nuovamente positiva per lui dopo un periodo mediocre, Barella ha provato ad andare oltre, ma probabilmente non è ancora il momento per strafare: serve costanza ed equilibrio, semplicità per essere nuovamente al top. Quello che dovrà mettere in campo contro l'Irlanda del Nord.

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  • IL FUTURO DI BARELLA

    Considerando queste ultime settimane, il futuro di Barella è tornato prepotentemente sul tavolo. Almeno quello dei bar e dei bar social.

    Gran parte dei tifosi interisti vedono in Barella un giocatore che ha ormai dato tutto e con il quale bisognerebbe far cassa per rinnovare il centrocampo, mentre altri sono consapevoli che il centrocampista sardo, attualmente sotto contratto fino al 2029, possa ancora dare tantissimo alla causa nerazzurra.

    Rinnovo o addio in estate? Attualmente nè un estremo, nè un altro: conferma all'Inter, anche per la prossima annata. Ma si sa, le cose possono cambiare rapidamente. Anche in positivo.

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