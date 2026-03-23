Italia-Irlanda del Nord deve essere la partita di Barella dopo le polemiche post Fiorentina-Inter

Italia-Irlanda del Nord, ci siamo. Quasi. Giovedì, sul terreno dello stadio di Bergamo, la squadra di Gattuso proverà a raggiungere la finale playoff per andare ai Mondiali, che in caso di qualificazione verrà disputata contro una tra Bosnia Herzegovina e Galles. Favorita nel primo match, dovrà dimostrare di esserlo veramente grazie alla spinta dei suoi big, soprattutto di quelli che hanno vissuto sia delusioni epocali che successi enormi, consapevoli di cosa si può guadagnare e di cosa si può perdere. Tra questi c'è sicuramente Nicolò Barella, nelle ultime settimane spesso nel mirino dei propri tifosi per le proprie prestazioni in nerazzurro.

Prestazioni, va detto, mai estremamente negative, ma essendo Barella anche un 5.5 in pagella di tanto in tanto fa gridare allo scandalo. Del resto Barella ha dimostrato di essere il miglior centrocampista italiano per diverse stagioni, quello in grado di occupare ogni zona del campo. Il sardo ovunque, come una bandiera dei Quattro Mori che appare a ogni concerto. Come la sua bandiera, però, anche Barella comincia ad essere sempre meno presente negli eventi più importanti.

Fiorentina-Inter non era un big match, eppure Barella ha cannato l'evento nel momento clou. Non totalmente sia chiaro, colpevole però di aver macchiato una prestazione ottima con l'errore che ha portato all'1-1. Qualcosa che il 'vecchio' Nicolò non avrebbe mai sbagliato, evidenziano i detrattori.