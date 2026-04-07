Da una parte il campo con l'obiettivo di mantenere il vantaggio su Napoli e Milan fino alla fine del campionato, dall'altra i primi contatti per anticipare la concorrenza sugli obiettivi di mercato. In queste settimane l'Inter sta iniziando a pianificare il lavoro per l'estate, e tra i nomi sulla lista dei dirigenti nerazzurri rimane quello di Moussa Diaby, attaccante dell'Al Ittihad per il quale era già stato fatto un tentativo a gennaio. In questi mesi il rapporto tra il giocatore e il club arabo si è complicato sempre di più, il suo agente si sta guardando intorno in cerca di una nuova soluzione alla riapertura del mercato e l'Inter è alla finestra.
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Inter, scende il prezzo di Diaby: il piano per l'estate e la richiesta dell'Al Ittihad, cosa cambia con Dumfries e Luis Henrique
QUANTO COSTA DIABY
A gennaio l'Inter aveva fatto un'offerta di 30 milioni proponendo di spalmare il pagamento in più anni, ma il club arabo chiedeva tutto in un'unica soluzione e così l'operazione non è mai decollata. Tra qualche mese i nerazzurri potrebbero rifarsi avanti per Diaby che in Italia ha già giocato nel 2018 con la maglia del Crotone (Walter Zenga allenatore), consapevole che oggi la valutazione del giocatore potrebbe essere più bassa: il francese classe '99 ha un contratto fino al 2029 ma proverà a forzare l'uscita già nella prossima sessione di mercato, e per questo alla fine l'Al Ittihad potrebbe accontentarlo facendolo partire a un prezzo inferiore al suo valore.
PERCHE' L'INTER TORNA SU DIABY
L'Inter nella scorsa sessione di mercato cercava un rinforzo che potesse giocare a tutta fascia perché stavano valutando la cessione di Luis Henrique, dopo aver fatto i tentativi per Cancelo e Perisic ha provato a prendere anche Diaby. In estate il club nerazzurro potrebbe prendere in considerazione l'addio di uno tra Dumfries e Luis Henrique in base alle offerte che arriveranno, per questo - se dovesse partire uno dei due - servirà un rinforzo in quel ruolo per il 3-5-2 di Chivu e così tra le idee c'è quella di un ritorno su Diaby. Il giocatore dà apertura massima a un possibile arrivo in Italia, ma bisognerà sedersi a trattare con l'Al Ittihad.
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