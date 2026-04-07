Inter, scende il prezzo di Diaby: il piano per l'estate e la richiesta dell'Al Ittihad, cosa cambia con Dumfries e Luis Henrique

Da una parte il campo con l'obiettivo di mantenere il vantaggio su Napoli e Milan fino alla fine del campionato, dall'altra i primi contatti per anticipare la concorrenza sugli obiettivi di mercato. In queste settimane l'Inter sta iniziando a pianificare il lavoro per l'estate, e tra i nomi sulla lista dei dirigenti nerazzurri rimane quello di Moussa Diaby, attaccante dell'Al Ittihad per il quale era già stato fatto un tentativo a gennaio. In questi mesi il rapporto tra il giocatore e il club arabo si è complicato sempre di più, il suo agente si sta guardando intorno in cerca di una nuova soluzione alla riapertura del mercato e l'Inter è alla finestra.



