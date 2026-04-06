Inter-Roma e la serata speciale di Bastoni: la standing ovation, gli abbracci e la parole di Lautaro ma le voci sul Barcellona non si fermano

Una notte per rialzarsi, tra applausi e tensioni che non svaniscono. In Inter-Roma, Alessandro Bastoni si prende la scena di San Siro trasformando un periodo complicato in una serata di riscatto.
Sostenuto dal pubblico e dalla società, attraverso le parole del presidente Marotta, il classe 1999 resta, però al centro delle voci di mercato legate al Barcellona, con nuove indiscrezioni provenienti dalla Catalogna.
Il difensore nerazzurro, reduce da polemiche e da una condizione fisica non ottimale, offre contro i giallorossi una prova solida e concreta, confermando il proprio valore in un momento delicato.