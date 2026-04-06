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Alessandro De Felice

Inter-Roma e la serata speciale di Bastoni: la standing ovation, gli abbracci e la parole di Lautaro ma le voci sul Barcellona non si fermano

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Inter vs Roma

Standing ovation e abbracci per il difensore nerazzurro dopo giorni difficili, mentre dalla Spagna insistono le voci sul trasferimento al Barcellona in estate.

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Una notte per rialzarsi, tra applausi e tensioni che non svaniscono. In Inter-Roma, Alessandro Bastoni si prende la scena di San Siro trasformando un periodo complicato in una serata di riscatto.


Sostenuto dal pubblico e dalla società, attraverso le parole del presidente Marotta, il classe 1999 resta, però al centro delle voci di mercato legate al Barcellona, con nuove indiscrezioni provenienti dalla Catalogna.


Il difensore nerazzurro, reduce da polemiche e da una condizione fisica non ottimale, offre contro i giallorossi una prova solida e concreta, confermando il proprio valore in un momento delicato.

  • COSA HA DETTO MAROTTA SU BASTONI

    Il clima attorno a Bastoni era particolarmente teso dopo gli episodi recenti, dall’espulsione con la Nazionale contro la Bosnia alle critiche seguite alla simulazione con Kalulu e al rigore causato contro il Liverpool.


    A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma, però, il presidente Giuseppe Marotta ha preso posizione in sua difesa, definendo “vergognoso” il linciaggio mediatico nei suoi confronti e sottolineando come “le origini dell’eliminazione dell’Italia siano più lontane” e che il difensore “è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano”.


    Accanto alle parole della dirigenza, anche il lavoro di Cristian Chivu si è concentrato sull’aspetto mentale del giocatore, con attenzioni e rassicurazioni prima del match, consapevole della fragilità del momento.

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  • IL CAMPO E L’ABBRACCIO DI SAN SIRO

    Nonostante una condizione fisica lontana dal top e una partita potenzialmente insidiosa, Bastoni ha risposto con una prestazione ordinata.


    Complice l’assenza di Carlos Augusto per squalifica e l’infortunio di Bisseck, la sua presenza in campo era quasi obbligata.


    Dopo un avvio incerto, è bastato un tentativo verso la porta per accendere il pubblico del Meazza: applausi a scena aperta nonostante la parata di Svilar, un segnale che ha cambiato l’inerzia mentale della sua partita. Da quel momento il difensore ha preso fiducia, contenendo Soulé e gestendo con sicurezza la propria zona.


    La standing ovation è arrivata al momento della sostituzione, insieme a quella per il capitano Lautaro, protagonista con una doppietta.


    Ma se gli applausi per l’argentino celebravano la prestazione, quelli per Bastoni rappresentavano un gesto di sostegno dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane, culminate anche nei fischi registrati a Como e Lecce.

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  • GLI ABBRACCI DI SQUADRA E LE PAROLE DI LAUTARO

    La serata nerazzurra è stata anche segnata dall’unità del gruppo. Dopo il goal di Nicolò Barella, visibilmente emozionato, tutta la squadra si è stretta attorno a lui tra abbracci e pacche, mentre Bastoni ha assistito alla scena dalla panchina con una borsa del ghiaccio sulla caviglia.


    Nel post partita, Lautaro Martinez ha elogiato il compagno e l’intero gruppo:


    “Quando parli di Bastoni e di tutta la squadra mi viene la pelle d’oca: lasciano tutti l’anima in campo”, ha dichiarato l’attaccante.

  • LE VOCI SU BASTONI-BARCELLONA

    Nonostante la serata positiva, le voci di mercato continuano a circolare con insistenza. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Bastonidesidera ardentemente giocare per il Barcellona” ed è consapevole dell’interesse del club blaugrana, che lo considera un obiettivo concreto.


    Le stesse fonti parlano di una forte attrazione del difensore verso il progetto catalano e della possibilità di un accordo da raggiungere in tempi brevi, pur senza offerte ufficiali presentate finora.


    Il club spagnolo, sempre secondo Mundo Deportivo, valuta il cartellino del giocatore tra i 55 e i 60 milioni di euro e lo tiene sotto osservazione, mentre il difensore sarebbe pronto a dare tutto per l’Inter fino al termine della stagione nonostante la pressione crescente.


    Dal canto suo, Marotta non ha chiuso totalmente la porta a possibili sviluppi futuri:


    Non ci sono gli estremi perché possa abbandonare questa maglia, poi come per tutti i calciatori ci possono essere situazioni che valuteremo più avanti”, ha dichiarato nel prepartita, lasciando aperto uno spiraglio per eventuali trattative.

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