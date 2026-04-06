Inter-Roma e la serata speciale di Bastoni: la standing ovation, gli abbracci e la parole di Lautaro ma le voci sul Barcellona non si fermano

Il clima attorno a Bastoni era particolarmente teso dopo gli episodi recenti, dall’espulsione con la Nazionale contro la Bosnia alle critiche seguite alla simulazione con Kalulu e al rigore causato contro il Liverpool.





A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma, però, il presidente Giuseppe Marotta ha preso posizione in sua difesa, definendo “vergognoso” il linciaggio mediatico nei suoi confronti e sottolineando come “le origini dell’eliminazione dell’Italia siano più lontane” e che il difensore “è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano”.





Accanto alle parole della dirigenza, anche il lavoro di Cristian Chivu si è concentrato sull’aspetto mentale del giocatore, con attenzioni e rassicurazioni prima del match, consapevole della fragilità del momento.