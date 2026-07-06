Inter-Como, il duello continua sul mercato: da Nico Paz a Chalobah fino a Khalaili, è di nuovo sfida aperta

Ma cosa è successo con Nico Paz?

L'argentino ha giocato nelle ultime due stagioni col Como che lo aveva acquistato dal Real Madrid. L'Inter però lo ha sempre tenuto sotto stretta osservazione e sognava di fargli indossare il nerazzurro.

Il vicepresidente Javier Zanetti ha spesso invitato Pablo Paz, ex compagno di Nazionale e grande amico, nel suo ristorante milanese. Probabilmente anche nel tentativo di capire la reale fattibilità dell'operazione.

Una vicinanza che non era piaciuta a Fabregas. Il tecnico spagnolo poco prima della fine del campionato è così pubblicamente esploso, accusando senza troppi giri di parole Zanetti e l'Inter di scorrettezza nei confronti del Como.

Como che alla fine ha accettato le condizioni del Real Madrid ricomprandosi di fatto Nico Paz e tagliando definitivamente fuori l'Inter.