Inter-Como, il duello continua sul mercato: da Nico Paz a Chalobah fino a Khalaili, è di nuovo sfida aperta

Ancora loro, sempre loro: Inter da una parte e Como dall'altra, Como da una parte e Inter dall'altra. La sostanza non cambia.
A separarle meno di 50 km ma anche una rivalità sempre più accesa sul mercato dove le due società continuano a duellare senza esclusione di colpi.
Tutto è iniziato, forse, dal pressing costante dei nerazzurri su Nico Paz che ha indispettito non poco i lariani e soprattutto il loro allenatore Cesc Fabregas.
Da lì è iniziata una vera e propria sfida che col passare delle settimane si allarga a macchia d'olio sui vari obiettivi delle due squadre. L'ultimo nome? Khalaili.