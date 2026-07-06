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Lelio Donato

Inter-Como, il duello continua sul mercato: da Nico Paz a Chalobah fino a Khalaili, è di nuovo sfida aperta

Calciomercato
Inter
Como

Nico Paz è rimasto al Como ma la sfida di mercato con l'Inter non è ancora finita, le due società si contendono anche Chalobah e Khalaili: è nata una nuova rivalità?

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Ancora loro, sempre loro: Inter da una parte e Como dall'altra, Como da una parte e Inter dall'altra. La sostanza non cambia.

A separarle meno di 50 km ma anche una rivalità sempre più accesa sul mercato dove le due società continuano a duellare senza esclusione di colpi.

Tutto è iniziato, forse, dal pressing costante dei nerazzurri su Nico Paz che ha indispettito non poco i lariani e soprattutto il loro allenatore Cesc Fabregas.

Da lì è iniziata una vera e propria sfida che col passare delle settimane si allarga a macchia d'olio sui vari obiettivi delle due squadre. L'ultimo nome? Khalaili.

  • IL CASO NICO PAZ

    Ma cosa è successo con Nico Paz?

    L'argentino ha giocato nelle ultime due stagioni col Como che lo aveva acquistato dal Real Madrid. L'Inter però lo ha sempre tenuto sotto stretta osservazione e sognava di fargli indossare il nerazzurro.

    Il vicepresidente Javier Zanetti ha spesso invitato Pablo Paz, ex compagno di Nazionale e grande amico, nel suo ristorante milanese. Probabilmente anche nel tentativo di capire la reale fattibilità dell'operazione.

    Una vicinanza che non era piaciuta a Fabregas. Il tecnico spagnolo poco prima della fine del campionato è così pubblicamente esploso, accusando senza troppi giri di parole Zanetti e l'Inter di scorrettezza nei confronti del Como.

    Como che alla fine ha accettato le condizioni del Real Madrid ricomprandosi di fatto Nico Paz e tagliando definitivamente fuori l'Inter.

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  • IL NO DI FABREGAS ALL'INTER

    In realtà il duello Inter-Como era iniziato un anno fa. E l'oggetto del contendere era proprio Cesc Fabregas.

    Marotta aveva individuato nel tecnico spagnolo il candidato ideale alla successione di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

    Un tentativo, quello di portarlo via da Como, naufragato però molto preso. Fabregas ha detto "no grazie" all'offerta dell'Inter preferendo continuare il suo percorso sul lago.

    Scelta che alla fine si è rivelata vincente per entrambi le parti in causa. Il Como infatti ha centrato una storica qualificazione in Champions League ma anche la stagione dell'Inter, con Chivu in panchina, si è conclusa in modo straordinario: Scudetto e Coppa Italia al primo colpo.

    Tanto che Marotta ha poi più volte ribadito come il romeno non abbia mai rappresentato una seconda scelta rispetto a Fabregas.

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  • IL DUELLO PER CHALOBAH

    Attualmente le due società stanno di nuovo duellando sul mercato.

    Inter e Como hanno infatti lo stesso obiettivo per rinforzare la difesa, ovvero Trevoh Chalobah, attualmente ai Mondiali con l'Inghilterra.

    Il Chelsea non esclude la cessione ma lo valuta 35 milioni di euro. Chalobah al Como piace e Ludi era pronto ad offrire 25 milioni più bonus, ma la distanza resta.

    Così sul giocatore è piombata l'Inter che avrebbe già incassato il sì di Chalobah. I nerazzurri sembravano inizialmente indirizzati su Solet ma poi hanno virato con decisione.


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  • L'INSERIMENTO DEL COMO SU KHALAILI

    Ed eccola l'ultima (per ora) sfida di mercato tra Inter e Como.

    I nerazzurri, scottati dal caso Palestra che sembrava già nerazzurro ma è finito al Chelsea, hanno individuato il sostituto di Dumfries in Khalaili.

    Il pericolo maggiore nella corsa all'esterno dell'Union Saint-Gilloise sembrava il Napoli, che da tempo segue il giocatore. Ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Como.

    I lariani sarebbero pronti ad offrire un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 27 milioni di euro, cifra molto vicina ai 30 richiesti dall'Union Saint-Gilloise per cedere Khalaili.

    A questo punto resta da capire se l'Inter deciderà di accelerare per chiudere il colpo. Ma ad oggi l'ok definitivo di Oaktree non sarebbe ancora arrivato. E il Como tenta un altro sgambetto.

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