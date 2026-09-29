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Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio Zaniolo, c'è lesione: quando torna, tempi di recupero e quante partite salta con l'Udinese

Fantacalcio
N. Zaniolo

Altro stop per Nicolò Zaniolo, che aveva lasciato Coverciano a causa di un problema muscolare: gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

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La stagione di Nicolò Zaniolo non è iniziata certo nel migliore dei modi.

L'attaccante dell'Udinese, che prima della sosta era tornato in campo dopo uno stop di quasi un mese per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, sarà costretto nuovamente a fermarsi a causa di un altro problema muscolare rimediato in Nazionale.

  • C'È LESIONE: I TEMPI DI RECUPERO

    Come evidenziato dal comunicato dell'Udinese, per Zaniolo si tratta di un problema analogo a quello che lo aveva tenuto ai box nelle scorse settimane, una ricaduta sullo stesso muscolo.

    "Nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.
    Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane".

  • QUANTO STA FUORI ZANIOLO

    Come detto Zaniolo sarà, dunque, ai box per 3/4 settimane.

    Salterà dunque certamente le prossime due partite di campionato contro Torino e Lecce, puntando a tornare tra i convocati per la sfida contro il Milan (in programma il 25 ottobre) o contro il Parma (il 28 ottobre), ma la sua presenza resta in dubbio anche per la gara contro la Roma del 31 ottobre.

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