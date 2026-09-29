Infortunio Zaniolo, c'è lesione: quando torna, tempi di recupero e quante partite salta con l'Udinese

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La stagione di Nicolò Zaniolo non è iniziata certo nel migliore dei modi.
L'attaccante dell'Udinese, che prima della sosta era tornato in campo dopo uno stop di quasi un mese per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, sarà costretto nuovamente a fermarsi a causa di un altro problema muscolare rimediato in Nazionale.