Infortunio Zaniolo, c'è lesione: quando torna, tempi di recupero e quante partite salta con l'Udinese

Come evidenziato dal comunicato dell'Udinese, per Zaniolo si tratta di un problema analogo a quello che lo aveva tenuto ai box nelle scorse settimane, una ricaduta sullo stesso muscolo.

"Nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane".