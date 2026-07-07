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Pulisic Stati Uniti BelgioGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Pulisic in Stati Uniti-Belgio, le sue condizioni preoccupano: come sta l'attaccante del Milan

Coppa del Mondo
USA vs Belgio
USA
Belgio

Il Mondiale di Christian Pulisic si è chiuso nel peggiore dei modi: con una sostituzione obbligata all'ora di gioco. "Mi sono completamente slogato caviglia e ginocchio".

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Oltre al danno, già decisamente pesante di suo, anche la beffa. Il Mondiale di Christian Pulisic non si è chiuso solo con la bruciante sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio, ma anche con un infortunio.

L'attaccante del Milan è stato schierato dall'inizio da Pochettino nella gara degli ottavi di finale. Ma la sua partita è durata appena un'ora, prima che un guaio fisico apparentemente preoccupante e una sostituzione obbligata chiudessero anzitempo la sua partecipazione ai Mondiali.

Brutte notizie non tanto per gli Stati Uniti, che come detto terminano qui il proprio percorso nella competizione, quanto per il Milan. Anche alla luce delle parole del proprio attaccante dopo il 90', non troppo rassicuranti.

  • L'EPISODIO

    L'episodio in questione è avvenuto al minuto 52: Pulisic ha ricevuto al limite da Robinson, ha provato a calciare in porta ma ha colpito il piede di Tielemans invece del pallone, crollando rovinosamente a terra.

    L'arbitro dell'incontro, il giordano Makhadmeh, non ha fischiato la punizione per gli Stati Uniti tra le proteste di pubblico, calciatori e Pochettino. Pulisic è rimasto dolorante alla gamba destra sul terreno di gioco, poi si è rialzato e ha ripreso a giocare anche se visibilmente zoppicante e provato da quanto appena accaduto.

    Alla fine il giocatore rossonero ha alzato bandiera bianca: attorno all'ora di gioco ha chiesto la sostituzione, portandosi in panchina sulle proprie gambe ma zoppicando ancora. Al suo posto Pochettino ha inserito Berhalter.

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  • "MI SONO SLOGATO CAVIGLIA E GINOCCHIO"

    Dopo la partita, parlando con i media statunitensi, lo stesso Pulisic ha dato degli aggiornamenti sul proprio stato di salute. Aggiornamenti che non fanno stare così tranquillo il Milan.

    "Mi sono completamente slogato la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Pazienza. Ora avrò tempo per riposare. È solamente un modo sfortunato di chiudere".

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE PAROLE DI POCHETTINO

    Anche Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, ha parlato delle condizioni di Pulisic dopo la partita contro il Belgio. Anche se in termini un pochino più ottimistici rispetto a quelli utilizzati dal calciatore.

    Il ct argentino, come riporta il giornalista Tom Bogert del The Athletic, "ha detto di ritenere che Pulisic si sia slogato la caviglia, ma spera che non sia nulla di grave e che possa rimettersi a disposizione del Milan in vista della stagione 2026/27".

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  • GUAI FISICI E PRECAMPIONATO

    Pulisic chiude il proprio Mondiale con quattro presenze complessive, zero reti segnate e un assist all'esordio contro il Paraguay. Ma anche con una serie di problemi fisici che lo hanno condizionato in maniera piuttosto pesante.

    L'ex giocatore di Borussia Dortmund e Chelsea ha giocato solo un tempo contro i paraguaiani, prima di uscire all'intervallo per un problema a un polpaccio: un guaio che lo ha costretto ad assistere da semplice tifoso alla partita successiva contro l'Australia, prima di tornare in campo per la mezz'ora finale contro la Turchia.

    L'unica gara in cui Pulisic è rimasto in campo praticamente fino alla fine, così, è quella contro la Bosnia dei sedicesimi. Ma qualche giorno dopo il milanista è stato nuovamente colpito dalla sfortuna, abbandonando il campo a mezz'ora dalla fine del match contro il Belgio.

    Un bel punto interrogativo per un Milan che si prepara a dare il via alla nuova stagione: il 12 luglio è in programma il raduno a Milanello, il 25 si giocherà la prima amichevole contro il Celtic. Il precampionato di Pulisic inizierà solo in un secondo momento per via dei Mondiali: andrà compreso quando e in che condizioni.

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