Infortunio per Pulisic in Stati Uniti-Belgio, le sue condizioni preoccupano: come sta l'attaccante del Milan

L'episodio in questione è avvenuto al minuto 52: Pulisic ha ricevuto al limite da Robinson, ha provato a calciare in porta ma ha colpito il piede di Tielemans invece del pallone, crollando rovinosamente a terra.

L'arbitro dell'incontro, il giordano Makhadmeh, non ha fischiato la punizione per gli Stati Uniti tra le proteste di pubblico, calciatori e Pochettino. Pulisic è rimasto dolorante alla gamba destra sul terreno di gioco, poi si è rialzato e ha ripreso a giocare anche se visibilmente zoppicante e provato da quanto appena accaduto.

Alla fine il giocatore rossonero ha alzato bandiera bianca: attorno all'ora di gioco ha chiesto la sostituzione, portandosi in panchina sulle proprie gambe ma zoppicando ancora. Al suo posto Pochettino ha inserito Berhalter.