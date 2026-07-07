Infortunio per Pulisic in Stati Uniti-Belgio, le sue condizioni preoccupano: come sta l'attaccante del Milan

Oltre al danno, già decisamente pesante di suo, anche la beffa. Il Mondiale di Christian Pulisic non si è chiuso solo con la bruciante sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio, ma anche con un infortunio.
L'attaccante del Milan è stato schierato dall'inizio da Pochettino nella gara degli ottavi di finale. Ma la sua partita è durata appena un'ora, prima che un guaio fisico apparentemente preoccupante e una sostituzione obbligata chiudessero anzitempo la sua partecipazione ai Mondiali.
Brutte notizie non tanto per gli Stati Uniti, che come detto terminano qui il proprio percorso nella competizione, quanto per il Milan. Anche alla luce delle parole del proprio attaccante dopo il 90', non troppo rassicuranti.