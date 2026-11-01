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SS Lazio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio per Zaccagni in Lazio-Cagliari: cosa si è fatto e i tempi di recupero del capitano biancoceleste

Serie A
Lazio
Fantacalcio
Lazio vs Cagliari
Cagliari

Zaccagni è stato costretto a lasciare il campo in anticipo contro il Cagliari: le condizioni e quando potrà tornare in campo.

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✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

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Si è fatto male Mattia Zaccagni nel corso di Lazio-Cagliari.

Il capitano biancoceleste ha alzato bandiera bianca ad inizio secondo tempo per infortunio.

  • L'INFORTUNIO DI ZACCAGNI

    Zaccagni ha provato a stringere i denti dopo aver segnalato allo staff medico un fastidio dietro la coscia sinistra.

    Fastidio che alla fine non gli ha permesso di continuare la partita. Gattuso è stato costretto al cambio al 55', con l'ingresso di Pinamonti al suo posto.

  • QUANDO TORNA ZACCAGNI

    Per il capitano della Lazio, i tempi di recupero dipendono dall'entità del problema muscolare.

    Qualora si trattasse di lesione o distrazione, anche se di basso grado, è assai probabile che Zaccagni tornerà soltanto dopo la sosta per le nazionali.

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