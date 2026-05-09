Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Yerry Mina CagliariGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Yerry Mina nel riscaldamento di Cagliari-Udinese: al suo posto in campo Rodriguez

Fantacalcio
Cagliari
Cagliari vs Udinese
Udinese
Serie A
Y. Mina

Il centrale colombiano era stato inizialmente inserito da Pisacane nella formazione di partenza dei sardi, salvo dare forfait all'ultimo minuto: cosa si è fatto.

Pubblicità

Basta un punto al Cagliari per conquistare matematicamente la salvezza con due giornate d'anticipo. Ma è una partita, quella delle 15 contro l'Udinese, che la formazione di Pisacane dovrà giocare senza Yerry Mina.

Il centrale colombiano si è fatto male durante il riscaldamento, dunque all'ultimo momento e a ridosso della gara: ha infatti rimediato un problema muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Al suo posto è stato così inserito nella formazione titolare Juan Rodriguez, che farà dunque coppia in difesa con Dossena.

  • L'INFORTUNIO DI MINA

    Mina ha avvertito un problema muscolare durante il riscaldamento pre Cagliari-Udinese. Per questo motivo alla fine non è sceso in campo, nonostante in un primo momento fosse regolarmente presente nell'undici titolare dei sardi.

    Nello specifico, si tratta di un fastidio a un polpaccio che verrà necessariamente valutato nei prossimi giorni.

    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA MINA

    Mina si sottoporrà infatti agli esami di rito e solo in seguito si potranno comprendere realmente le sue condizioni fisiche. La speranza del Cagliari è che il guaio dell'ex viola sia di lieve entità, in modo da averlo a disposizione nelle ultime due giornate di campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DENTRO RODRIGUEZ

    Al posto di Mina è stato inserito nell'undici titolare del Cagliari un altro sudamericano: come detto il prescelto è stato Juan Rodriguez. Il quale, ironia della sorte, era a sua volta reduce da un infortunio.

    Il difensore uruguaiano è stato infatti ostacolato negli scorsi giorni da un affaticamento al retto femorale, rimanendo in dubbio per la partita contro l'Udinese: alla fine ha recuperato e parte addirittura titolare.

  • LA NUOVA FORMAZIONE TITOLARE DEL CAGLIARI

    Dopo l'uscita di Mina e l'ingresso al suo posto di Rodriguez, questo è il nuovo undici titolare del Cagliari:

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Mendy, Esposito. All. Pisacane

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Cremonese crest
Cremonese
CRE