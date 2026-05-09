Infortunio per Yerry Mina nel riscaldamento di Cagliari-Udinese: al suo posto in campo Rodriguez

Basta un punto al Cagliari per conquistare matematicamente la salvezza con due giornate d'anticipo. Ma è una partita, quella delle 15 contro l'Udinese, che la formazione di Pisacane dovrà giocare senza Yerry Mina.
Il centrale colombiano si è fatto male durante il riscaldamento, dunque all'ultimo momento e a ridosso della gara: ha infatti rimediato un problema muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.
Al suo posto è stato così inserito nella formazione titolare Juan Rodriguez, che farà dunque coppia in difesa con Dossena.