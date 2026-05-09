Infortunio per Yerry Mina nel riscaldamento di Cagliari-Udinese: al suo posto in campo Rodriguez

Al posto di Mina è stato inserito nell'undici titolare del Cagliari un altro sudamericano: come detto il prescelto è stato Juan Rodriguez. Il quale, ironia della sorte, era a sua volta reduce da un infortunio.

Il difensore uruguaiano è stato infatti ostacolato negli scorsi giorni da un affaticamento al retto femorale, rimanendo in dubbio per la partita contro l'Udinese: alla fine ha recuperato e parte addirittura titolare.