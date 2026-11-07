Infortunio per Gianluca Mancini, salta Roma-Sassuolo e la Nazionale: i tempi di recupero e quando torna in campo

Mancini ha rimediato un risentimento muscolare al flessore della gamba destra e per questo motivo non sarà nemmeno in panchina in Roma-Sassuolo.

Il problema fisico del centrale di Gasperini non sembra comunque essere troppo serio: venerdì il giocatore era regolarmente presente all'allenamento. Il forfait è considerato più che altro di tipo precauzionale. La sua presenza, come detto, è però scartata.