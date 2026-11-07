Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Infortunio per Gianluca Mancini, salta Roma-Sassuolo e la Nazionale: i tempi di recupero e quando torna in campo

Serie A
Roma
Roma vs Sassuolo
Sassuolo
G. Mancini

Forfait per il difensore giallorosso, che non potrà neppure rispondere alla convocazione azzurra: quante partite sarà costretto a saltare.

Pubblicità
Prossime partite
ROM

ROM

Serie A

07 nov 2026

SAS

SAS

Gianluca Mancini non giocherà l'anticipo di questa sera tra Roma e Sassuolo. E il motivo è relativo a un infortunio che l'ex difensore atalantino ha rimediato negli ultimi giorni.

Il guaio di Mancini è di tipo muscolare e gli impedirà non soltanto di essere a disposizione di Gian Piero Gasperini per la gara delle 20.45, ma anche dell'omonimo Roberto Mancini per i due impegni della Nazionale.

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

  • L'INFORTUNIO DI MANCINI

    Mancini ha rimediato un risentimento muscolare al flessore della gamba destra e per questo motivo non sarà nemmeno in panchina in Roma-Sassuolo.

    Il problema fisico del centrale di Gasperini non sembra comunque essere troppo serio: venerdì il giocatore era regolarmente presente all'allenamento. Il forfait è considerato più che altro di tipo precauzionale. La sua presenza, come detto, è però scartata.

  • NIENTE NAZIONALE

    Mancini, come già accennato, non indosserà nemmeno la maglia dell'Italia nelle due gare di metà novembre: quella contro la Francia del 12 e poi quella contro il Belgio del 15. L'ex atalantino era stato in un primo momento inserito nel giro di convocazioni, uscite giovedì.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Mancini dovrebbe tornare in campo già dopo la sosta, a meno di complicazioni. Ovvero nella prima partita che la Roma disputerà dopo gli impegni delle Nazionali.

    La partita in questione è in programma in casa del Parma sabato 21 novembre, tre giorni prima del big match di Champions League di Parigi contro il PSG. Come detto, Mancini dovrebbe esserci.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • QUANTE PARTITE SALTA MANCINI

    La partita contro il Sassuolo, a cui vanno aggiunte le due della Nazionale contro Belgio e Francia, dovrebbero insomma essere le uniche senza Mancini. Dopo la sosta il difensore giallorosso è pronto a tornare in campo, lasciandosi alle spalle il risentimento al flessore.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
ROM

ROM

Serie A

07 nov 2026

SAS

SAS