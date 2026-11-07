Infortunio per Gianluca Mancini, salta Roma-Sassuolo e la Nazionale: i tempi di recupero e quando torna in campo

Gianluca Mancini non giocherà l'anticipo di questa sera tra Roma e Sassuolo. E il motivo è relativo a un infortunio che l'ex difensore atalantino ha rimediato negli ultimi giorni.
Il guaio di Mancini è di tipo muscolare e gli impedirà non soltanto di essere a disposizione di Gian Piero Gasperini per la gara delle 20.45, ma anche dell'omonimo Roberto Mancini per i due impegni della Nazionale.
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