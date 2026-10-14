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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio per Diao in Champions: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

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Subito dopo il goal contro il Feyenoord, Diao si è fatto male ed è stato costretto al cambio.

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Proprio nel momento in cui ci stavamo di nuovo godendo il miglior Diao, ecco arrivare un nuovo infortunio.

L'esterno senegalese si è infortunato nel corso del primo tempo di Feyenoord-Como, venendo subito sostituito.

  • L'INFORTUNIO DI DIAO

    Al 18' Diao ha sbloccato la partita in Champions contro il Feyenoord con un gran goal, a testimonianza del suo grande momento di forma.

    Ma qualche minuto dopo si è accasciato a terra accusando un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio.

    Al suo posto è entrato Jesus Rodriguez.


  • QUANDO TORNA DIAO, TEMPI DI RECUPERO

    L'anno scorso un infortunio al bicipite femorale ha condizionato la stagione di Diao, che ha disputato appena 17 partite in Serie A.

    Quest'anno è ripartito alla grande, con quattro reti in otto partite tra campionato e Champions, ma sul più bello è arrivato il nuovo stop.

    Diao è stato subito sostituito da Fabregas e la speranza è che si sia fermato in tempo. Gli esami ci riveleranno quanto effettivamente dovrà star fuori e i tempi di recupero.

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  • COSA HA DETTO FABREGAS

    Nel post gara, Cesc Fabregas ha svelato qualche dettaglio in più sull'infortunio di Diao.

    "Con il goal ha sentito qualcosina, ma quando ci sono cose così non è giusto o facile valutare, bisogna aspettare domani. Sabato o domenica dirò di più, anche per Kean. Diao sentiva che non poteva correre più, dobbiamo valutare come sta. Speriamo di averlo preso in tempo".

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