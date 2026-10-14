Infortunio per Diao in Champions: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

L'anno scorso un infortunio al bicipite femorale ha condizionato la stagione di Diao, che ha disputato appena 17 partite in Serie A.

Quest'anno è ripartito alla grande, con quattro reti in otto partite tra campionato e Champions, ma sul più bello è arrivato il nuovo stop.

Diao è stato subito sostituito da Fabregas e la speranza è che si sia fermato in tempo. Gli esami ci riveleranno quanto effettivamente dovrà star fuori e i tempi di recupero.