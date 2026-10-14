Infortunio per Diao in Champions: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

Proprio nel momento in cui ci stavamo di nuovo godendo il miglior Diao, ecco arrivare un nuovo infortunio.
L'esterno senegalese si è infortunato nel corso del primo tempo di Feyenoord-Como, venendo subito sostituito.
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Proprio nel momento in cui ci stavamo di nuovo godendo il miglior Diao, ecco arrivare un nuovo infortunio.
L'esterno senegalese si è infortunato nel corso del primo tempo di Feyenoord-Como, venendo subito sostituito.
Al 18' Diao ha sbloccato la partita in Champions contro il Feyenoord con un gran goal, a testimonianza del suo grande momento di forma.
Ma qualche minuto dopo si è accasciato a terra accusando un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio.
Al suo posto è entrato Jesus Rodriguez.
L'anno scorso un infortunio al bicipite femorale ha condizionato la stagione di Diao, che ha disputato appena 17 partite in Serie A.
Quest'anno è ripartito alla grande, con quattro reti in otto partite tra campionato e Champions, ma sul più bello è arrivato il nuovo stop.
Diao è stato subito sostituito da Fabregas e la speranza è che si sia fermato in tempo. Gli esami ci riveleranno quanto effettivamente dovrà star fuori e i tempi di recupero.
Nel post gara, Cesc Fabregas ha svelato qualche dettaglio in più sull'infortunio di Diao.
"Con il goal ha sentito qualcosina, ma quando ci sono cose così non è giusto o facile valutare, bisogna aspettare domani. Sabato o domenica dirò di più, anche per Kean. Diao sentiva che non poteva correre più, dobbiamo valutare come sta. Speriamo di averlo preso in tempo".
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