Infortunio Manu Koné, l'esito degli esami: quando torna? Quante e quali partite salta? I tempi di recupero

Il danno dell'eliminazione dall'Europa League, la beffa dell'uscita anticipata di Manu Koné a causa dell'ennesimo infortunio muscolare. E poi la seconda beffa: il guaio riportato dal centrocampista della Roma è serio.
A stabilirlo sono gli esami che Koné ha svolto oggi, venerdì 20: accertamenti necessari per capire l'entità e il grado di gravità di quanto accaduto nel primo tempo dell'Olimpico contro il Bologna.
Ecco dunque cosa si è fatto Koné e per quanto tempo sarà costretto a rimanere lontano dai campi di gioco.