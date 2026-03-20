Infortunio Manu Koné, l'esito degli esami: quando torna? Quante e quali partite salta? I tempi di recupero

Lesione al bicipite femorale della coscia destra: questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto Koné. Il fantasma più temuto dalla Roma e dallo stesso calciatore, insomma, è reale: c'è lesione.

L'ex giocatore del Borussia Monchengladbach ha avvertito il guaio muscolare in questione nel primo tempo di Roma-Bologna: subito ha chiesto il cambio, uscendo dal campo visibilmente triste e contrariato e lasciando il proprio posto a Lorenzo Pellegrini.