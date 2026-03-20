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Manu Kone RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio Manu Koné, l'esito degli esami: quando torna? Quante e quali partite salta? I tempi di recupero

L'esito degli esami a cui si è sottoposto Manu Koné, uscito per infortunio dopo circa 20' durante Roma-Bologna di Europa League: le ultime sulle condizioni del francese.

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Il danno dell'eliminazione dall'Europa League, la beffa dell'uscita anticipata di Manu Koné a causa dell'ennesimo infortunio muscolare. E poi la seconda beffa: il guaio riportato dal centrocampista della Roma è serio.

A stabilirlo sono gli esami che Koné ha svolto oggi, venerdì 20: accertamenti necessari per capire l'entità e il grado di gravità di quanto accaduto nel primo tempo dell'Olimpico contro il Bologna.

Ecco dunque cosa si è fatto Koné e per quanto tempo sarà costretto a rimanere lontano dai campi di gioco.

  • L'INFORTUNIO DI KONÉ

    Lesione al bicipite femorale della coscia destra: questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto Koné. Il fantasma più temuto dalla Roma e dallo stesso calciatore, insomma, è reale: c'è lesione.

    L'ex giocatore del Borussia Monchengladbach ha avvertito il guaio muscolare in questione nel primo tempo di Roma-Bologna: subito ha chiesto il cambio, uscendo dal campo visibilmente triste e contrariato e lasciando il proprio posto a Lorenzo Pellegrini.

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero di Koné sono stati stimati in un mese circa: il rientro in campo del calciatore della Roma, che si perderà chiaramente il resto del mese di marzo, è in programma dunque per la seconda metà di aprile.

    La stagione di Koné non è ancora finita, dunque. L'ex Gladbach tornerà però a giocare solo nelle ultime settimane della stagione, che per la Roma si è ormai ridotta al solo campionato dopo l'eliminazione dall'Europa League.

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  • QUANDO TORNA KONÉ

    Koné potrebbe ora aver messo nel mirino Roma-Atalanta di sabato 18 aprile, ma la sensazione è che serva una corsa contro il tempo per vederlo in campo. Più fattibile sembra essere un ritorno per la settimana successiva, ovvero sabato 25 aprile, quando si giocherà Bologna-Roma.

  • QUANTE PARTITE SALTA KONÉ

    • Roma-Lecce (Serie A), 22 marzo
    • Inter-Roma (Serie A), 5 aprile
    • Roma-Pisa (Serie A), 10 aprile

    IN DUBBIO PER...

    • Roma-Atalanta (Serie A), 18 aprile
    • Bologna-Roma (Serie A), 25 aprile
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