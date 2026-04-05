Nel momento più importante della stagione l'Inter dà una spallata al campionato e si lancia sempre di più al primo posto. I nerazzurri hanno vinto a San Siro contro la Roma una partita a senso unico: 5-2 finale in una gara mai in discussione. In attesa del posticipo di domani sera tra Napoli e Milan, oggi la squadra di Chivu è prima a +9 sui rossoneri e ha 10 punti di vantaggio dalla squadra di Antonio Conte. Lautaro Martinez ha sbloccato la partita dopo un solo minuto, i giallorossi hanno risposto col pareggio di Mancini poco prima dell'intervallo ma nella ripresa non c'è stata partita; Calhanoglu, ancora Lautaro, poi Thuram e Barella. Inutile la rete di Pellegrini che ha chiuso la gara.
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Infortunio Mancini, come sta e quando può tornare: le condizioni, le parole di Gasperini e chi può giocare al suo posto nella Roma
LE PAROLE DI GASPERINI SU MANCINI
Tra i protagonisti della partita c'è stato il difensore della Roma Gianluca Mancini, sostituito per infortunio all'inizio del secondo tempo: al suo posto è entrato Ghilardi, ma dopo l'uscita di Mancini i giallorossi sono crollati e l'Inter ha messo il turbo. Nelle prossime ore il centrale giallorosso si sottoporrà a esami specifici per capire l'entità dell'infortunio e, soprattutto, i tempi di recupero per capire se sarà a disposizione nella prossima partita contro il Pisa; ma in attesa di approfondire la situazione l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini nel post partita ha parlato così delle condizioni del suo difensore: "Per noi Mancini è un giocatore importante e quando riusciamo a essere tutti al completo siamo sicuramente più competitivi".
CHI PUO' GIOCARE AL POSTO DI MANCINI NELLA ROMA
In caso di forfait di Mancini nelle prossime partite della Roma, i giallorossi perderebbero un giocatore importante soprattutto a livello di personalità e leadership. In quel caso l'allenatore dovrà trovare un nuovo difensore per sostituirlo, e il principale indiziato potrebbe essere proprio Ghilardi che ha già preso il suo posto a San Siro; l'alternativa potrebbe essere il polacco Ziolkowski che nella difesa a tre di Gasperini ha giocato in tutte le posizioni. Braccetto a destra è stato schierato più volte anche Celik, potrebbe diventare un'idea ma probabilmente lo sarà solo in caso di recupero di Wesley per la fascia.
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