Infortunio Mancini, come sta e quando può tornare: le condizioni, le parole di Gasperini e chi può giocare al suo posto nella Roma

Nel momento più importante della stagione l'Inter dà una spallata al campionato e si lancia sempre di più al primo posto. I nerazzurri hanno vinto a San Siro contro la Roma una partita a senso unico: 5-2 finale in una gara mai in discussione. In attesa del posticipo di domani sera tra Napoli e Milan, oggi la squadra di Chivu è prima a +9 sui rossoneri e ha 10 punti di vantaggio dalla squadra di Antonio Conte. Lautaro Martinez ha sbloccato la partita dopo un solo minuto, i giallorossi hanno risposto col pareggio di Mancini poco prima dell'intervallo ma nella ripresa non c'è stata partita; Calhanoglu, ancora Lautaro, poi Thuram e Barella. Inutile la rete di Pellegrini che ha chiuso la gara.



