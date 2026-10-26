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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Loftus-Cheek, le condizioni del centrocampista rossonero: quando torna e quante partite salta

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Il centrocampista inglese ha accusato un problema fisico durante Udinese-Milan: le ultime sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek e i tempi di recupero.

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Durante la partita vinta dal Milan sul campo dell'Udinese si è fermato Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese ha accusato un problema fisico e gli esami, svolti il giorno successivo, hanno chiarito l'entità dell'infortunio.

Ma cosa si è fatto esattamente Loftus-Cheek? Quando torna in campo e quali sono i tempi di recupero?

  • L'INFORTUNIO DI LOFTUS-CHEEK

    Per il centrocampista inglese di tratta di un problema muscolare che lo terrà fuori alcune settimane.

    Di seguito il bollettino medico ufficiale del Milan dopo la partita contro l'Udinese: "Ruben Loftus-Cheek ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra".

  • QUANDO TORNA LOFTUS-CHEEK

    Ma quali sono i tempi di recupero per Loftus-Cheek dopo l'infortunio?

    Il Milan nel bollettino medico del 26 ottobre ha parlato di nuovi controlli dopo due settimane. Lo stop del centrocampista inglese quindi non sarà breve.

    Loftus-Cheek dovrebbe tornare a disposizione di Amorim solo dopo la sosta di novembre.

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  • QUALI PARTITE SALTA LOFTUS-CHEEK

    Loftus-Cheek salterà ovviamente tutte le prossime partite del Milan tra fine ottobre e inizio novembre.

    Il centrocampista non ci sarà contro Bologna e Genoa in campionato, ma soprattutto salterà il derby oltre alla sfida di Europa League contro il Ferencvaros.

    Il suo rientro potrebbe avvenire per Milan-Frosinone del 22 novembre o per la trasferta di Atene contro l'Olympiacos in programma quattro giorni dopo.

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