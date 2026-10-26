Infortunio Loftus-Cheek, le condizioni del centrocampista rossonero: quando torna e quante partite salta

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Durante la partita vinta dal Milan sul campo dell'Udinese si è fermato Ruben Loftus-Cheek.
Il centrocampista inglese ha accusato un problema fisico e gli esami, svolti il giorno successivo, hanno chiarito l'entità dell'infortunio.
Ma cosa si è fatto esattamente Loftus-Cheek? Quando torna in campo e quali sono i tempi di recupero?