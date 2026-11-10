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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Infortunio Bonny, non va in Nazionale e non torna dopo la sosta: i tempi di recupero

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Fantacalcio

L'infortunio di Bonny non è lieve: quando può tornare in campo l'attaccante dell'Inter.

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L'Inter si prepara a riabbracciare Lautaro dopo la sosta, ma perde Bonny per infortunio.

L'attaccante nerazzurro non ha risposto alla chiamata della Costa d'Avorio ed è rimasto ad Appiano per iniziare il recupero.

  • COSA SI E' FATTO BONNY

    L'ivoriano ha accusato un problema muscolare domenica sera contro il Como.

    Gli esami hanno evidenziato un "risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".

  • QUANTE PARTITE SALTA BONNY

    I tempi di recupero per un infortunio di questo tipo sono di circa un mese.

    Bonny non sarà dunque a disposizione di Chivu alla ripresa del campionato.

    Salterà sicuramente le sfide contro Atalanta, Stoccarda e le due contro il Genoa tra campionato e Coppa Italia.

    Proverà ad esserci per la trasferta di Frosinone del 5 dicembre o per quella di Champions a Dortmund di quattro giorni dopo.

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