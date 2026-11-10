Infortunio Bonny, non va in Nazionale e non torna dopo la sosta: i tempi di recupero

L'Inter si prepara a riabbracciare Lautaro dopo la sosta, ma perde Bonny per infortunio.
L'attaccante nerazzurro non ha risposto alla chiamata della Costa d'Avorio ed è rimasto ad Appiano per iniziare il recupero.
L'Inter si prepara a riabbracciare Lautaro dopo la sosta, ma perde Bonny per infortunio.
L'attaccante nerazzurro non ha risposto alla chiamata della Costa d'Avorio ed è rimasto ad Appiano per iniziare il recupero.
L'ivoriano ha accusato un problema muscolare domenica sera contro il Como.
Gli esami hanno evidenziato un "risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".
I tempi di recupero per un infortunio di questo tipo sono di circa un mese.
Bonny non sarà dunque a disposizione di Chivu alla ripresa del campionato.
Salterà sicuramente le sfide contro Atalanta, Stoccarda e le due contro il Genoa tra campionato e Coppa Italia.
Proverà ad esserci per la trasferta di Frosinone del 5 dicembre o per quella di Champions a Dortmund di quattro giorni dopo.
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.