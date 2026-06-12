Infantino e la battuta sull'Italia ai Mondiali: "Forse potremmo arrivare a 208 squadre per vedere se si qualifica"

Partiti i Mondiali 2026 che si disputano per la prima volta in tre Paesi (Stati Uniti, Messico e Canada), una scelta fortemente voluta dal presidente della FIFA, Gianni Infantino. Acclamato ma anche criticato, il numero uno del calcio mondiale sta parlando in queste ore a diversi media del torneo che è appena cominciato.





Tra le varie interviste concesse dallo svizzero, con chiari origini italiane, ce n’è una, al canale brasiliano CazéTV, che sta facendo discutere e in cui parla proprio della nostra Nazionale e del fatto che per ben tre Mondiali di fila ha mancato la qualificazione. E lo fa con una battuta beffarda per gli Azzurri.