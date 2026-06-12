Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Redazione Goal

Infantino e la battuta sull'Italia ai Mondiali: "Forse potremmo arrivare a 208 squadre per vedere se si qualifica"

Coppa del Mondo
Italia

Le parole del presidente della FIFA sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali.

Pubblicità

Partiti i Mondiali 2026 che si disputano per la prima volta in tre Paesi (Stati Uniti, Messico e Canada), una scelta fortemente voluta dal presidente della FIFA, Gianni Infantino. Acclamato ma anche criticato, il numero uno del calcio mondiale sta parlando in queste ore a diversi media del torneo che è appena cominciato.


Tra le varie interviste concesse dallo svizzero, con chiari origini italiane, ce n’è una, al canale brasiliano CazéTV, che sta facendo discutere e in cui parla proprio della nostra Nazionale e del fatto che per ben tre Mondiali di fila ha mancato la qualificazione. E lo fa con una battuta beffarda per gli Azzurri.

  • "Vediamo come andrà questa Coppa del Mondo con 48 squadre. È chiaro che è un evento enorme. Abbiamo già discusso di 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. La domanda è stata fatta nel Consiglio della FIFA, ma intanto godiamoci questa prima edizione della Coppa con 48 squadre. Forse l'Italia si qualificherebbe con 64 squadre… potremmo arrivare a 208 per vedere se si qualifica", ha detto scherzando e facendosi scappare una risatina. Il riferimento è al fatto che, di fatti, sono poco più di 200 le nazionali iscritte regolarmente alla FIFA.

    • Pubblicità

  • Come detto, questi Mondiali sono i primi con 48 squadre, ben 16 in più delle ultime edizioni. Questo nuovo format allargato però potrebbe essere davvero ulteriormente ampliato in futuro. È stato proposto, infatti, di estenderlo a 64 nazionali. L'idea è stata formalmente proposta dalla CONMEBOL nel 2025 per il Mondiale 2030: si giocherebbero 128 partite complessive, con 16 gironi da 4 squadre. Per ora non se n’è fatto nulla ma in futuro il torneo potrebbe essere ancora allargato, permettendo ad ancora più nazionali di qualificarsi. Anche all’Italia.

  • Pubblicità
    Pubblicità