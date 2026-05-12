Inchiesta arbitri: stop alle testimonianze, non verrà ascoltato nessun altro dirigente. Cosa può succedere ora

Ora in un paio di settimane gli inquirenti faranno il punto sul materiale che hanno, tra intercettazioni e testimonianze, tra cui le più recenti di questi giorni.

Questo è l’esito di un vertice, come riportato dall'ANSA, che si è tenuto nel pomeriggio di martedì tra il procuratore di Milano Marcello Viola e il pm Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta sul sistema arbitrale, condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf.