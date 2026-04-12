Il vero Thuram al momento giusto: a Como super anche senza Lautaro, la sua doppietta ha il sapore di Scudetto

Se di esame si trattava, Marcus Thuram questa volta l'ha superato a pienissimi voti.
L'attaccante francese era chiamato a ripetersi dopo l'eccellente prestazione contro la Roma e soprattutto a dimostrare di poter trascinare l'Inter, su un campo difficilissimo come quello del Como, e senza avere Lautaro Martinez al suo fianco.
Una cosa che non sempre gli è riuscita anche nel recente passato, tanto che nelle scorse settimane, quando il capitano nerazzurro era stato costretto ai box da un altro infortunio, le statistiche dell'attacco meneghino erano drasticamente peggiorate, così come i risultati ottenuti da una squadra che aveva frenato al punto tale da far immaginare a molti una corsa Scudetto clamorosamente riaperta.
Thuram, al Sinigaglia, ha risposto da campione ed ha spinto la sua squadra verso una clamorosa rimonta che potrebbe valere una larghissima fetta di Tricolore.