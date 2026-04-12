Il vero Thuram al momento giusto: a Como super anche senza Lautaro, la sua doppietta ha il sapore di Scudetto

L'Inter, con Thuram, non solo ha avuto il merito di vincere una partita che a un certo punto sembrava praticamente compromessa, ma soprattutto è stata brava a riaprirla con due goal, quelli arrivati a fine primo tempo e a inizio secondo, in momenti cruciali del confronto.

Due reti da bomber vero, che ribadiscono l'importanza di Thuram per la compagine meneghina e che confermano come, dopo qualche alto e basso e qualche noia di natura fisica di troppo, l'attaccante transalpino sia tornato a fare la differenza.

Sì, perché la doppietta contro il Como arriva dopo un'altra grande prestazione: quella a San Siro nel 5-2 alla Roma.

In quell'occasione aveva messo a segno un goal accompagnato da due assist e lo aveva fatto al fianco del suo 'gemello' Lautaro Martinez; questa volta, al Sinigaglia, ha dimostrato che per l'Inter c'è vita anche senza la 'ThuLa'.



