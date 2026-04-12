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Marcus Thuram Como Inter Serie AGetty
Leonardo Gualano

Il vero Thuram al momento giusto: a Como super anche senza Lautaro, la sua doppietta ha il sapore di Scudetto

Serie A
Inter

Marcus Thuram ha trascinato l'Inter a Como verso una rimonta che può valere un pezzo di Scudetto: per lui prestazione super, questa volta senza Lautaro al suo fianco.

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Se di esame si trattava, Marcus Thuram questa volta l'ha superato a pienissimi voti.

L'attaccante francese era chiamato a ripetersi dopo l'eccellente prestazione contro la Roma e soprattutto a dimostrare di poter trascinare l'Inter, su un campo difficilissimo come quello del Como, e senza avere Lautaro Martinez al suo fianco.

Una cosa che non sempre gli è riuscita anche nel recente passato, tanto che nelle scorse settimane, quando il capitano nerazzurro era stato costretto ai box da un altro infortunio, le statistiche dell'attacco meneghino erano drasticamente peggiorate, così come i risultati ottenuti da una squadra che aveva frenato al punto tale da far immaginare a molti una corsa Scudetto clamorosamente riaperta.

Thuram, al Sinigaglia, ha risposto da campione ed ha spinto la sua squadra verso una clamorosa rimonta che potrebbe valere una larghissima fetta di Tricolore.

  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    LA DOPPIETTA CONTRO IL COMO

    In quella che alla lunga potrebbe essere ricordata come la serata che ha deciso la corsa che conduce al titolo, Marcus Thuram si è regalato un ruolo da protagonista assoluto.

    È stato lui, infatti, a guidare la rimonta di un'Inter che, al 45', aveva visto la sua strada farsi terribilmente in salita, dopo il goal del momentaneo 2-0 siglato da Nico Paz.

    Proprio Thuram, invece, in pieno recupero di prima frazione, ha riaperto i giochi con un tocco da rapace di area di rigore, sfruttando al meglio un cross dalla destra di Barella e vincendo il duello fisico con Van der Brempt, ovvero il suo diretto marcatore.

    Il numero 9 nerazzurro si è poi ripetuto a inizio ripresa, al 49', quando, sfruttando ancora un lancio di Barella (questa volta in verticale), ha approfittato di un controllo errato di Kempf e, con un morbido tocco di destro da fuori area, ha superato Butez che intanto si era spinto in uscita fino al limite.

    Una doppietta decisiva che ha dato il via alla rimonta di un'Inter poi capace di imporsi al Sinigaglia per 4-3.

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  • SUPER SENZA LAUTARO

    L'Inter, con Thuram, non solo ha avuto il merito di vincere una partita che a un certo punto sembrava praticamente compromessa, ma soprattutto è stata brava a riaprirla con due goal, quelli arrivati a fine primo tempo e a inizio secondo, in momenti cruciali del confronto.

    Due reti da bomber vero, che ribadiscono l'importanza di Thuram per la compagine meneghina e che confermano come, dopo qualche alto e basso e qualche noia di natura fisica di troppo, l'attaccante transalpino sia tornato a fare la differenza.

    Sì, perché la doppietta contro il Como arriva dopo un'altra grande prestazione: quella a San Siro nel 5-2 alla Roma.

    In quell'occasione aveva messo a segno un goal accompagnato da due assist e lo aveva fatto al fianco del suo 'gemello' Lautaro Martinez; questa volta, al Sinigaglia, ha dimostrato che per l'Inter c'è vita anche senza la 'ThuLa'.


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  • Marcus Thuram 2-1Getty Images

    AL MOMENTO GIUSTO

    Come detto, quella di Marcus Thuram è stata una stagione scandita da luci ed ombre, ma il suo ritorno alla migliore condizione possibile è arrivato in un momento che non poteva essere più giusto.

    Contro il Como ha confermato i progressi visti contro la Roma e la sua è stata una partita che si è spinta ben oltre i due goal siglati.

    Chi gli chiedeva di vestire i panni da trascinatore è stato accontentato con monete pesantissime: freddezza, lucidità e moto continuo.

    Tutto questo in una serata nella quale il suo partner d'attacco, Pio Esposito, non ha brillato e soprattutto in un turno di campionato nel quale il Napoli non è andato oltre a un pareggio a Parma e il Milan è crollato in casa contro l'Udinese.

    Alla lunga, la doppietta di Thuram potrebbe rappresentare il vero 'sliding doors' del rush finale che porta allo Scudetto.

  • "LA NAZIONALE MI HA FATTO BENE"

    Marcus Thuram, parlando ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale di Como-Inter, ha parlato del momento che sta vivendo.

    "Siamo riusciti a segnare prima della fine del primo tempo e la cosa ci ha caricati. La Nazionale mi ha fatto bene, così come mi ha aiutato cambiare aria. È stato meglio anche per l'Inter. Se la lotta Scudetto è finita? Non si può dire fino a che non c'è la matematica. Oggi sono arrivato in doppia cifra, ci ho messo un po' più del previsto, visto che di solito riesco ad arrivarci prima".

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