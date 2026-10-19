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Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il Torino inguaia il Parma: Abate batte 3-0 Gilardino, doppietta di un super Simeone

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Torino
Torino
Match report
Parma Calcio 1913

Due reti d’autore del centravanti argentino, a segno anche Ché Adams: secondo ko in altrettante gare per Alberto Gilardino sulla panchina emiliana.

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Dominio Torino nella decima e ultima gara della settima giornata di Serie A. Al Tardini i granata di Ignazio Abate battono 3-0 il Parma, salendo a quota 10 punti in classifica.

Per la formazione ducale è una nottataccia, nonostante fosse la prima di Gilardino sulla panchina emiliana in casa.

Per il Toro, invece, le cose si mettono subito bene: passano solo 4 minuti e Simeone, finalmente, si sblocca: Belghali crossa sul secondo palo, il Cholito trova una grande coordinazione per lo 0-1.

La reazione parmigiana arriva, ma è timida e, allora, è Cacciamani ad andare più vicino al raddoppio, con un grande servizio di Braganca per l’ex Juve Stabia. 

Il secondo gol granata, però, arriva presto: al 23esimo minuto Simeone prova a trovare la doppietta, ma una deviazione fa finire il pallone sui piedi di Che Adams. Da zero metri lo scozzese non sbaglia: 0-2.

Il Parma si rialza col passare dei minuti, ma all’intervallo si va sul doppio vantaggio granata, anche per merito di un intervento importante di Perri su Diego Carlos nel finale. 

Anche a inizio ripresa è la formazione di Gilardino a sfiorare il punto che dimezzerebbe il gap con Toure. 

Come nella seconda metà di primo tempo, però, Bernabè e compagni creano, ma è il Torino a chiudere i conti. Belghali serve Simeone, gran conclusione del centravanti argentino, palla sotto al sette, rete dello 0-3 stupenda. 

È, di fatto, il punto esclamativo della partita, anche perchè il sigillo di Frigna che accorcerebbe le distanze viene annullato per fuorigioco della punta del Parma. Al triplice fischio, è il Toro di Abate a esultare, per la seconda vittoria consecutiva. 


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  • PAGELLE PARMA-TORINO

    Giovanni Simeone è l’MVP assoluto del match (8): la sua doppietta d’autore stende il Parma, due splendidi goal da attaccante di grande qualità. Belghali (7) regala due assist al centravanti granata, così come ottima la prestazione di Comuzzo (6.5) in difesa. Nel Parma è Bernabè (6) uno dei pochi che si salva, mentre male la difesa: Troilo (4.5) e Diego Carlos (5) non riescono a contenere il Toro. 


  • TABELLINO PARMA-TORINO

    Marcatori: 4′ Simeone, 24′ Adams, 69’ Simeone 

    PARMA (3-5-2): Corvi 5.5, Troilo 4.5, Diego Carlos 5 (dal 46′ Drobnic 5.5), Delprato 5.5; Britschgi 5 (dal 71′ Diallo 6), Fabbian 5.5 (dal 46’ Lontani 5.5), Bernabé 6 (dall’80’ Ordonez sv), Keita 5.5, Valeri 5; Touré 5 (71′ Frigan) 5.5, Romero 5. Allenatore: Gilardino 5.

    TORINO (3-5-2): Perri 6.5; Comuzzo 6.5, Coco 6, Ismajli 6.5; Belghali 7 (dal 73’ Aboukhlal 6) Vlasic 6.5 (dal 73’ Casadei 6), Mandragora 6.5 (dal 63′ Gineitis 6), Bragança 6.5, Cacciamani 6; Adams 7 (dal 63′ Kulenovic 6), Simeone 8 (dal’84’ Zapata sv). Allenatore: Abate 7.

    Arbitro: Ayroldi di Molfetta

    Ammoniti: 28′ Diego Carlos (P), 37′ Ismajli (T), 54′ Britschgi (P), 75’ Comuzzo (T), 92’ Troilo (P).

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