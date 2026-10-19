Il Torino inguaia il Parma: Abate batte 3-0 Gilardino, doppietta di un super Simeone

Dominio Torino nella decima e ultima gara della settima giornata di Serie A. Al Tardini i granata di Ignazio Abate battono 3-0 il Parma, salendo a quota 10 punti in classifica.

Per la formazione ducale è una nottataccia, nonostante fosse la prima di Gilardino sulla panchina emiliana in casa.

Per il Toro, invece, le cose si mettono subito bene: passano solo 4 minuti e Simeone, finalmente, si sblocca: Belghali crossa sul secondo palo, il Cholito trova una grande coordinazione per lo 0-1.

La reazione parmigiana arriva, ma è timida e, allora, è Cacciamani ad andare più vicino al raddoppio, con un grande servizio di Braganca per l’ex Juve Stabia.

Il secondo gol granata, però, arriva presto: al 23esimo minuto Simeone prova a trovare la doppietta, ma una deviazione fa finire il pallone sui piedi di Che Adams. Da zero metri lo scozzese non sbaglia: 0-2.

Il Parma si rialza col passare dei minuti, ma all’intervallo si va sul doppio vantaggio granata, anche per merito di un intervento importante di Perri su Diego Carlos nel finale.

Anche a inizio ripresa è la formazione di Gilardino a sfiorare il punto che dimezzerebbe il gap con Toure.

Come nella seconda metà di primo tempo, però, Bernabè e compagni creano, ma è il Torino a chiudere i conti. Belghali serve Simeone, gran conclusione del centravanti argentino, palla sotto al sette, rete dello 0-3 stupenda.

È, di fatto, il punto esclamativo della partita, anche perchè il sigillo di Frigna che accorcerebbe le distanze viene annullato per fuorigioco della punta del Parma. Al triplice fischio, è il Toro di Abate a esultare, per la seconda vittoria consecutiva.







