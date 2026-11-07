Il tabù del Como di Fabregas contro l'Inter, un pareggio e solo sconfitte: è il momento giusto per spezzarlo?

L'Inter è attualmente seconda dietro alla Lazio. E il Como è quarto con due punti di ritardo. Il che significa che, domenica a San Siro, l'ipotesi di un sorpasso è da tenere in considerazione.
Lo sognano i lariani, lo sogna Cesc Fabregas. Che, da quando ha centrato la missione di riportare il Como in Serie A, l'Inter non l'ha mai battuta. Certe volte le ha prese, altre ha perso in maniera inconcepibile. Come l'ultima, quel 3-4 casalingo dopo che la sua squadra era andata in doppio vantaggio.
Sarà la volta buona per invertire il trend? Occhio: il Como non è mai stato convinto dei propri mezzi come in questo particolare momento.
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