Il tabù del Como di Fabregas contro l'Inter, un pareggio e solo sconfitte: è il momento giusto per spezzarlo?

L'Inter ha dimostrato nel derby di essere vulnerabile. O meglio: lo aveva già fatto vedere in diverse altre partite della stagione. Solo che, in un modo o nell'altro, era sempre riuscita a venire a capo di situazioni complicatissime.

Sabato scorso no, non ce l'ha fatta. Il "solito" approccio sbagliato ha consentito al Milan di andare addirittura sul doppio vantaggio. Bastoni ha apparecchiato l'ennesima rimonta, Maignan ha fatto il fenomeno su Spence, poi Moreira ha chiuso i conti su punizione. E giù di critiche verso Chivu e i giocatori.

L'Inter è in difficoltà, dunque? In realtà no, perché se la capacità di una grande squadra è rialzarsi dalle difficoltà i nerazzurri hanno seguito alla lettera il copione: travolgente il 3-0 di Rotterdam contro il Feyenoord, quasi mai in grado di impensierire un avversario troppo più forte.