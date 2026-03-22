Il Sassuolo si gode Pinamonti: l'attaccante segna ancora e lancia un messaggio a Gattuso

Il Sassuolo miete un'altra vittima illustre e questa volta ferma la Juventus sull'1-1 all'Allianz Stadium. Merito sì di un portiere, Muric, in stato di grazia, ma anche di un centravanti che continua a far registrare numeri importanti.
Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, andato in goal contro i bianconeri e che nel post partita ha voluto esprimere la sua opinione a domanda specifica sulla mancata convocazione in nazionale.
Una riflessione che diventa di estrema attualità alla luce delle mancanze offensive del nostro calcio da diversi anni.