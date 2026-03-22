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Pinamonti SassuoloGetty
Gabriele Conflitti

Il Sassuolo si gode Pinamonti: l'attaccante segna ancora e lancia un messaggio a Gattuso

Il goal contro la Juventus permette al centravanti di agganciare Berardi e diventare il terzo miglior marcatore italiano nella classifica dei cannonieri di stagione. Avrebbe meritato una chiamata da Gattuso per le sfide decisive per il Mondiale?

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Il Sassuolo miete un'altra vittima illustre e questa volta ferma la Juventus sull'1-1 all'Allianz Stadium. Merito sì di un portiere, Muric, in stato di grazia, ma anche di un centravanti che continua a far registrare numeri importanti.

Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, andato in goal contro i bianconeri e che nel post partita ha voluto esprimere la sua opinione a domanda specifica sulla mancata convocazione in nazionale.

Una riflessione che diventa di estrema attualità alla luce delle mancanze offensive del nostro calcio da diversi anni.

  • TERZO MIGLIOR ITALIANO

    Con la rete messa a segno contro la Juventus, Pinamonti sale a quota 7 centri stagionali in campionato e aggancia Domenico Berardi, suo compagno di squadra.

    Questo fa sì che i due condividano la terza posizione per quanto riguarda gli italiani nella classifica marcatori della Serie A 2025/2026. I due connazionali ad aver fatto meglio della coppia del Sassuolo sono Moise Kean e Gianluca Scamacca entrambi a 8 centri.

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  • NIENTE CONVOCAZIONE

    Pinamonti non è però stato preso in considerazione da Gattuso che, nel diramare la lista dei convocati per le gare contro l'Irlanda del Nord e (forse) contro la vincente tra Bosnia e Galles decisive per la qualificazione al Mondiale, non ha inserito il centravanti neroverde.


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  • L'OPINIONE DI PINAMONTI

    A domanda specifica sulla mancata chiamata del CT azzurro, Pinamonti ha risposto senza polemica, sottolineando comunque il suo rammarico.

    "Avrei desiderato una possibilità, anche solo per capire il mio livello".

  • RIFLESSIONI DA FARE

    Il fatto che un calciatore come Pinamonti, per quanto rispettabilissimo e con una carriera fatta di tante buone cose fatte in provincia, diventi centro di riflessione per una convocazione in nazionale lascia capire abbastanza sullo stato del nostro calcio.

    Senza scomodare i grandi oramai abusati nomi del passato non più tanto recente (sveglia, il 2006 era vent'anni fa), appare evidente come nel reparto avanzato le nostre scuole calcio e i nostri vivai continuino ad essere scarsi in produzione e maturazione.

    Dall'altra parte va però detto che, in una partita che si spera siano due dove ti giochi la vita e rischi di restare fuori dalla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva, forse avrebbe senso tenere in considerazione chi in questo momento è più in forma. E Pinamonti è certamente tra questi.

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