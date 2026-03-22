Il Sassuolo si gode Pinamonti: l'attaccante segna ancora e lancia un messaggio a Gattuso

Il fatto che un calciatore come Pinamonti, per quanto rispettabilissimo e con una carriera fatta di tante buone cose fatte in provincia, diventi centro di riflessione per una convocazione in nazionale lascia capire abbastanza sullo stato del nostro calcio.

Senza scomodare i grandi oramai abusati nomi del passato non più tanto recente (sveglia, il 2006 era vent'anni fa), appare evidente come nel reparto avanzato le nostre scuole calcio e i nostri vivai continuino ad essere scarsi in produzione e maturazione.

Dall'altra parte va però detto che, in una partita che si spera siano due dove ti giochi la vita e rischi di restare fuori dalla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva, forse avrebbe senso tenere in considerazione chi in questo momento è più in forma. E Pinamonti è certamente tra questi.