Il saluto di Messi: "Lascio in pace, grazie a Dio per essere argentino. Ora la prima persona a cui penso è mio padre"

Scoppiato in lacrime sul pullman già prima di arrivare allo stadio, Messi ha poi dichiarato nel dopo-gara: "Sono grato a Dio per essere argentino. In 20 anni ho dato tutto per questa maglia, lottando sempre e non mollando mai. Rappresentare il mio Paese è la cosa migliore e avrei voluto giocare in nazionale per sempre fino alla morte, ma è ora di ritirarmi dopo gli ultimi Mondiali".





"Siamo arrivati vicinissimi a rivincerli, abbiamo dato il massimo come sempre, ma non ce l'abbiamo fatta. Nonostante tutte le voci, non è successo niente di strano. Abbiamo perso la finale contro la Spagna perché non avevamo più energie, la semifinale con l'Inghilterra ci ha completamente prosciugato. Comunque abbiamo vinto la Coppa del Mondo, la Copa America e la Finalissima, sono grato per tutto ciò. Per vincere serve un gruppo forte come il nostro per superare insieme i momenti difficili, ci sono delle persone che vogliono il male dell'Argentina e dobbiamo lottare per difendere i nostri colori".





"Tutti i miei compagni di squadra hanno sempre lottato al mio fianco per questa maglia, anche prima dei Mondiali vinti, nessuno può metterlo in dubbio. Sentivo di avere con me dei guerrieri pronti a dare tutto sul campo, mi mancheranno tutti tantissimo, ma sarò sempre con loro. Sosterrò questi ragazzi e tutti quelli che verranno dopo di loro, li amo tutti e sono orgoglioso. Lascio in pace, grazie di tutto. Stasera ho provato delle emozioni incredibili, grazie a tutti, ma adesso la prima persona a cui sto pensando è mio padre".





Jorge Messi è morto lo scorso 8 agosto a 68 anni di età dopo una malattia.



