L’ultima notte di Leo Messi con l’Argentina: in campo coi figli, poi il goal e la festa finale

Come si racconta la fine di un mito? Difficile, maledettamente difficile. L’ultima notte di Leo Messi, però, è stata talmente cinematografica che basterebbe la mera cronaca a render merito alle emozioni che hanno vissuto tutti coloro che sono appassionati di questo sport.
Lui, nativo di Rosario, a cui basterebbero solo i numeri per certificare la sua grandezza: gare in nazionale 208, reti realizzate 126, un Mondiale e due Copa America vinte. Ma le cifre, nel calcio, spesso sono troppo fredde, non perfettamente in grado di raccontarci il bello di questo sport.
A proposito di bello e di emozioni: la Pulce ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina, in un Monumental commosso, regalandosi e regalando un tango finale che ha reso il giusto omaggio alla carriera di uno dei giocatori più grandi della storia. O forse, per dirla in lingua madre, el más grande.