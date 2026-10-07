L’ultima notte di Leo Messi con l’Argentina: in campo coi figli, poi il goal e la festa finale

Al termine dell’incontro, l’Argentina si è fermata per le parole di Leo Messi. Il numero 10 è salito su un palco, allestito al centro del campo, dedicando un discorso ai presenti, a ciò che è stato.

“È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia. Questo gruppo di guerrieri mi ha fatto vincere tutto. Sono orgoglioso di essere argentino e di aver condiviso i miei sogni con tutti voi. Non ho più nulla da dare. Ho dedicato tutta la mia vita a questa maglia. Per 20 anni, anche nei momenti peggiori, non ho mai smesso di lottare, di andare avanti e di dare tutto quello che avevo per essere qui. Non venire più qui e non far più parte della Nazionale argentina farà molto male. Se fosse dipeso da me, sarei rimasto qui per tutta la vita, perché giocare per l’Argentina è la cosa più bella che esista. Ma credo che sia arrivato il momento di ritirarmi. Ora passo dalla vostra parte, a tifare per questa squadra”.