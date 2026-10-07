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MessiGetty
Matteo Occhiuto

L’ultima notte di Leo Messi con l’Argentina: in campo coi figli, poi il goal e la festa finale

Argentina vs Benin
L. Messi
Argentina
Amichevoli

La lunga e meravigliosa storia d’amore fra Leo Messi e la Nazionale argentina si è chiusa con l’amichevole col Benin: il racconto degli ultimi 90 minuti della Pulce con l’Albiceleste.

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Come si racconta la fine di un mito? Difficile, maledettamente difficile. L’ultima notte di Leo Messi, però, è stata talmente cinematografica che basterebbe la mera cronaca a render merito alle emozioni che hanno vissuto tutti coloro che sono appassionati di questo sport.

Lui, nativo di Rosario, a cui basterebbero solo i numeri per certificare la sua grandezza: gare in nazionale 208, reti realizzate 126, un Mondiale e due Copa America vinte. Ma le cifre, nel calcio, spesso sono troppo fredde, non perfettamente in grado di raccontarci il bello di questo sport.

A proposito di bello e di emozioni: la Pulce ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina, in un Monumental commosso, regalandosi e regalando un tango finale che ha reso il giusto omaggio alla carriera di uno dei giocatori più grandi della storia. O forse, per dirla in lingua madre, el más grande. 


  • Messi figliaGetty

    IN CAMPO COI FIGLI

    Le lacrime hanno fatto presto a iniziare a scendere. Già dal pre partita, quando Messi si è presentato sul terreno di gioco tenendo per mano Thiago, Mateo e Ciro: i suoi figli. I tre bambini, che indossavano la maglia dell'Argentina, sono ovviamente tornati al suo fianco sul rettangolo verde anche al termine del match, circondandolo in un commosso abbraccio durante il suo discorso d'addio finale.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    LA PARTITA

    La gara, che calcisticamente ha avuto pochissimo significato, è stata vinta dall’Argentina. Un 3-0 secco, impreziosito dal rigore siglato dal 10 a una ventina di minuti dalla fine: una marcatura, la 126esima, che resterà nella storia, la sua e di quella di questo sport, l’ultima con la maglia della Seleccion. Le altre firme: Otamendi e Nico Paz.

    E dire che Leo avrebbe anche potuto segnare di più: pochi minuti dopo la prima rete, infatti, Messi si è divorato la doppietta con un errore non da lui, prima di colpire anche un palo nel finale. 

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  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    MONUMENTAL IN ADORAZIONE

    Al Monumental tutti, ma proprio tutti, hanno omaggiato e pianto per l’addio di Messi. Il Benin ha salutato il dieci avversario anche durante il match, fermatosi al minuto 10 proprio in suo onore. Persino l’arbitro, figura che detiene sempre l’imparzialità di questo sport, ha regalato a Messi i cartellini della sua ultima partita con l’Argentina. E poi il pubblico: festante e allo stesso tempo costantemente con il pianto negli occhi, compresi coloro che a Leo sono stati più vicini: la moglie, ancora i figli, la famiglia, il CT Scaloni.


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  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    IL DISCORSO FINALE DI MESSI CON L’ARGENTINA

    Al termine dell’incontro, l’Argentina si è fermata per le parole di Leo Messi. Il numero 10 è salito su un palco, allestito al centro del campo, dedicando un discorso ai presenti, a ciò che è stato. 

    “È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia. Questo gruppo di guerrieri mi ha fatto vincere tutto. Sono orgoglioso di essere argentino e di aver condiviso i miei sogni con tutti voi. Non ho più nulla da dare. Ho dedicato tutta la mia vita a questa maglia. Per 20 anni, anche nei momenti peggiori, non ho mai smesso di lottare, di andare avanti e di dare tutto quello che avevo per essere qui. Non venire più qui e non far più parte della Nazionale argentina farà molto male. Se fosse dipeso da me, sarei rimasto qui per tutta la vita, perché giocare per l’Argentina è la cosa più bella che esista. Ma credo che sia arrivato il momento di ritirarmi. Ora passo dalla vostra parte, a tifare per questa squadra”. 
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  • messi(C)Getty Images

    GRACIAS, LEO

    La fine di Messi con l’Argentina, comunque, ha ricordato al Mondo quanto questo giocatore abbia dato a questo sport. Non si tratta solamente di un paese, ma di un giocatore che ha migliorato il gioco, di un’entità che ha sempre trasceso la maglia indossata. Un calciatore che è stato di tutti anche quando era avversario, che si è guadagnato l’immortale rispetto di chiunque abbia mai provato a dare calci a un pallone.

    Il saluto di Leo all’Argentina è sintomo del fatto che, nella vita, per quanto grande, per quanto luminoso, prima o poi tutto finisce: ma oggi non possiamo che goderci la bellezza di un percorso memorabile.

    Grazie, anzi: gracias Leo. 