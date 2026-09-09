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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Il riscatto di Douglas Luiz: indispensabile per la Juventus di Spalletti, convocato dal Brasile dopo due anni

Serie A
Brasile
D. Luiz
Juventus

Il centrocampista della Juventus è una delle novità nella lista di Ancelotti per le amichevoli del Brasile in programma a fine settembre contro l'Australia e ad inizio ottobre contro l'India: era dalla Copa America 2024 che non veniva convocato dalla Seleçao.

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Nel calcio, il destino di un giocatore può ribaltarsi in un istante. È esattamente ciò che è accaduto a Douglas Luiz in questo avvio di stagione: il centrocampista brasiliano, che dopo il flop al suo primo anno in Italia e le non esaltanti parentesi in prestito al Nottingham Forest e all'Aston Villa, sembrava ai margini del progetto tecnico bianconero, e invece si è ripreso le chiavi del centrocampo della Juventus in maniera del tutto inaspettata, tornando a ottimi livelli di rendimento, tanto da meritarsi la convocazione di Carlo Ancelotti per i prossimi impegni della Nazionale brasiliana.

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  • UN SALVAGENTE PER I BIANCONERI

    La vera e propria svolta per l'ex giocatore dell'Aston Villa è arrivata nel momento di maggiore difficoltà per la rosa guidata da Luciano Spalletti. Attualmente, l'infermeria della Continassa è drammaticamente affollata: Manuel Locatelli ha da pochissimo subito un intervento di sutura al menisco esterno del ginocchio destro che lo terrà ai box per circa 5-6 mesi, mentre Khéphren Thuram, operato per una condropatia rotulea in Francia, non rientrerà in campo prima dell'inizio del 2027. In uno scenario così critico e in piena emergenza, Douglas Luiz ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle, diventando in brevissimo tempo letteralmente indispensabile per gli equilibri tattici della formazione torinese. Le sue recenti prestazioni, partendo dall'ottima prova contro il Parma per arrivare alla combattuta sfida contro il Milan, ci hanno restituito un regista estremamente lucido e un vero leader carismatico in mediana.

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  • IL RITORNO IN NAZIONALE

    Il premio più grande per questa straordinaria rinascita sportiva è giunto proprio in queste ore. Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei giocatori convocati per i prossimi impegni internazionali della Seleção, inserendo a sorpresa il nome del mediano bianconero. Si tratta di una chiamata che sa di profonda liberazione e di rivincita personale, arrivata a due anni esatti dalla sua ultima apparizione con la maglia verdeoro, in occasione dei quarti di finale della Copa America 2024, con l'eliminazione del Brasile per mano dell'Uruguay.

    L'allenatore di Reggiolo, che ha deciso di rivoluzionare la Nazionale dopo i deludenti Mondiali 2026, non ha chiaramente potuto ignorare il rendimento più che positivo che il ventottenne sta garantendo alla Juventus in queste primissime giornate del campionato di Serie A.

    Da esubero di mercato a faro intoccabile: oggi la Juventus di Spalletti non può assolutamente più fare a meno del carisma di Douglas Luiz, e il Brasile è pronto a riabbracciare finalmente il suo talento.

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  • I CONVOCATI DI ANCELOTTI

    • Portieri: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
    • Difensori: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuszinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
    • Centrocampisti: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos);
    • Attaccanti: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinicius Junior (Real Madrid).

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