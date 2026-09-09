Il riscatto di Douglas Luiz: indispensabile per la Juventus di Spalletti, convocato dal Brasile dopo due anni

Nel calcio, il destino di un giocatore può ribaltarsi in un istante. È esattamente ciò che è accaduto a Douglas Luiz in questo avvio di stagione: il centrocampista brasiliano, che dopo il flop al suo primo anno in Italia e le non esaltanti parentesi in prestito al Nottingham Forest e all'Aston Villa, sembrava ai margini del progetto tecnico bianconero, e invece si è ripreso le chiavi del centrocampo della Juventus in maniera del tutto inaspettata, tornando a ottimi livelli di rendimento, tanto da meritarsi la convocazione di Carlo Ancelotti per i prossimi impegni della Nazionale brasiliana.
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