Il riscatto di Douglas Luiz: indispensabile per la Juventus di Spalletti, convocato dal Brasile dopo due anni

La vera e propria svolta per l'ex giocatore dell'Aston Villa è arrivata nel momento di maggiore difficoltà per la rosa guidata da Luciano Spalletti. Attualmente, l'infermeria della Continassa è drammaticamente affollata: Manuel Locatelli ha da pochissimo subito un intervento di sutura al menisco esterno del ginocchio destro che lo terrà ai box per circa 5-6 mesi, mentre Khéphren Thuram, operato per una condropatia rotulea in Francia, non rientrerà in campo prima dell'inizio del 2027. In uno scenario così critico e in piena emergenza, Douglas Luiz ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle, diventando in brevissimo tempo letteralmente indispensabile per gli equilibri tattici della formazione torinese. Le sue recenti prestazioni, partendo dall'ottima prova contro il Parma per arrivare alla combattuta sfida contro il Milan, ci hanno restituito un regista estremamente lucido e un vero leader carismatico in mediana.