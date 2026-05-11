Il punto più basso di Leao al Milan? Fischi, errori e squalifica in arrivo, per il portoghese è buio totale

Leao-MIlan, c’è aria di fine della corsa. Nella notte amara di San Siro, probabilmente il punto più basso della stagione rossonera, fra i giocatori più contestati in una notte di proteste vibranti e continue, c’è stato il numero 10.
L’ex Lille è stato fra i peggiori nella disfatta contro l’Atalanta, fallendo una facile occasione e rappresentando alla perfezione l’incostanza attuale di un Milan vuoto di contenuti e privo di quel mordente che servirebbe per portare a casa l’obiettivo della Champions League. A tutti gli effetti, quello di domenica sera è sembrato il momento più basso di Leao al Milan, con logiche riflessioni sul futuro rossonero di Rafa.