Il punto più basso di Leao al Milan? Fischi, errori e squalifica in arrivo, per il portoghese è buio totale

Visto quanto detto, oggi, è facile ipotizzare che le prossime due settimane possano essere incandescenti per Leao. Al termine delle quali potrebbero essere prese decisioni definitive: la sensazione, come fu per Theo Hernandez l’anno scorso, è che si sia arrivati alla fine di una corsa che ha regalato momenti fantastici ma che deve terminare, per il bene di tutti. Il problema, forse, potrebbe essere la svalutazione del cartellino di Leao, un tempo valutato fra i 120 e i 150 milioni, oggi forse stimato in un terzo. Il Mondiale potrebbe aiutare in tal senso, ma mai come oggi l’impressione è che le strade, a prescindere, si divideranno.