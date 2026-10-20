50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Quest'anno, per la prima volta, verranno assegnati due Palloni d'Oro.
Oltre a quello tradizionale, basato sul rendimento dei giocatori nella stagione in corso, è stato istituito anche un riconoscimento per il migliore di tutti i tempi.
Ma come funziona il Pallone d'Oro all time? Chi può vincerlo? Quali sono i candidati?