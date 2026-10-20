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Lelio Donato

Il Pallone d'Oro all time, cos'è e come votare: tra i candidati Messi, Van Basten e Ronaldo il Fenomeno

A margine della tradizionale cerimonia annuale stavolta verrà assegnato anche un Pallone d'Oro all time tra pochi candidati selezionati: come funziona, le regole e chi può vincerlo.

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Quest'anno, per la prima volta, verranno assegnati due Palloni d'Oro.

Oltre a quello tradizionale, basato sul rendimento dei giocatori nella stagione in corso, è stato istituito anche un riconoscimento per il migliore di tutti i tempi.

Ma come funziona il Pallone d'Oro all time? Chi può vincerlo? Quali sono i candidati?

  • COME SI VOTA

    Il Pallone d'Oro all time verrà assegnato durante la settantesima edizione del premio, istituito nel 1956.

    A votare saranno i tifosi di tutto il mondo pagando il gettone simbolico di 1 euro sul sito ufficiale senza alcun limite.

    La votazione, aperta il 20 ottobre, si chiuderà alle ore 23.59 del 27 ottobre.

  • IL REGOLAMENTO

    I candidati al Pallone d'Oro all time sono tutti giocatori che lo hanno vinto almeno due volte durante la loro carriera.

    Oltre al singolo giocatore per i tifosi sarà possibile votare anche la stagione di riferimento in cui ha vinto il Pallone d'Oro.

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  • I CANDIDATI AL PALLONE D'ORO ALL TIME

    Ma chi sono i candidati al Pallone d'Oro all time? I nomi dei potenziali vincitori sono dieci.

    • Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2021, 2023)
    • Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
    • Ronaldo (1997, 2002)
    • Marco van Basten (1988, 1989, 1992)
    • Michel Platini (1983, 1984, 1985)
    • Karl-HeinzRummenigge (1980, 1981)
    • Kevin Keegan (1978, 1979)
    • Franz Beckenbauer (1972, 1976)
    • Johan Cruyff (1971, 1973, 1974)
    • Alfredo Di Stefano (1957, 1959)

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