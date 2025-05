Il Milan recupera Abraham, chi gioca in attacco: la gestione di Conceicao tra campionato e finale di Coppa Italia

L'attaccante inglese torna a disposizione: Conceicao farà turnover in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna?

Tra una settimana il Milan giocherà la partita più importante della sua stagione, o almeno della parte finale visto che avrà l'occasione di alzare il secondo trofeo dopo la Supercoppa.

I rossoneri affronteranno in finale di Coppa Italia il Bologna; prima però ci sarà la gara di campionato, sempre contro i rossoblù, in programma venerdì a San Siro.

Sergio Conceicao dovrà gestire le forze con l'obiettivo chiaro del tecnico di avere la migliore formazione possibile mercoledì prossimo all'Olimpico. In campionato non ci sarà Leao per squalifica mentre ha recuperato dall'infortunio Tammy Abraham. Ecco la possibile gestione del tecnico nei due match contro il Bologna.