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Nelson DidaGetty
Leonardo Gualano

Il Milan ha riaperto il discorso Scudetto, Dida: “E’ ancora lì, speriamo che l’Inter faccia altri errori”

L’ex portiere rossonero, Nelson Dida, sulla corsa Scudetto: “Il Milan deve fare la sua strada e vincere ogni partita”.

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La vittoria conseguita nel derby contro l’Inter, ha consentito al Milan di mettere in cascina altri punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche di riaprire il campionato.

La compagine rossonera, nonostante i sette punti di svantaggio dai ‘cugini’ nerazzurri, è ancora pienamente in lotta per il titolo e nelle prossime giornate proverà ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

Nelson Dida, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, ha parlato della vittoria del ‘suo’ Milan nel Derby della Madonnina, ma anche del lavoro che un altro grande ex rossonero come Carlo Ancelotti, sta facendo alla guida del Brasile.

  • “SPERIAMO CHE L’INTER FACCIA ALTRI ERRORI”

    “Se il Milan ha riaperto il campionato con la vittoria contro l’Inter? Ha fatto un bellissimo derby, ha vinto ed ha tre punti in più. Deve fare la sua strada e vincere ogni partita perché deve tornare il Champions League. In campionato è ancora lì, speriamo che l’Inter faccia un altro errore in modo che il Milan si possa avvicinare”.

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  • “TIFIAMO PER UN GRANDE MONDIALE DI ANCELOTTI”

    “Ancelotti conosce bene i giocatori brasiliani, ha lavorato con tanti di loro e conosce la nostra mentalità e come vediamo il calcio. Sicuramente poterà la sua cultura e sappiamo che ha la capacità di formare un bel gruppo. Tifiamo affinché lui possa fare un grande Mondiale”.

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  • “DONNARUMMA TRA I PIU’ FORTI AL MONDO”

    “Donnarumma è bravo, nel corso delle partite fa tante parate importanti per la sua squadra. E’ uno dei più forti al mondo e sta dimostrando il suo valore anche in una squadra per lui nuova come il Manchester City”.

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