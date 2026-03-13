Il Milan ha riaperto il discorso Scudetto, Dida: “E’ ancora lì, speriamo che l’Inter faccia altri errori”

La vittoria conseguita nel derby contro l’Inter, ha consentito al Milan di mettere in cascina altri punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche di riaprire il campionato.
La compagine rossonera, nonostante i sette punti di svantaggio dai ‘cugini’ nerazzurri, è ancora pienamente in lotta per il titolo e nelle prossime giornate proverà ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta.
Nelson Dida, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, ha parlato della vittoria del ‘suo’ Milan nel Derby della Madonnina, ma anche del lavoro che un altro grande ex rossonero come Carlo Ancelotti, sta facendo alla guida del Brasile.